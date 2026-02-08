Música
‘Cantada’ tradicional en el Far de ses Coves Blanques
No solo de arroz de matanzas vivió ayer Sant Antoni. Mientras el centro de la localidad bullía de animación con el gentío que había acudido al popular campeonato gastronómico, el Far de ses Coves Blanques acogía un evento algo más íntimo: una cantada tradicional. Se trata de una de las actividades organizadas de forma paralela a la exposición ‘Cançoner de les Pitiusas’, organizada por el Institut d’Estudis Eivissencs y que se puede visitar en el faro de Sant Antoni hasta el próximo 14 de febrero. En la cantada compartieron protagonismo las generaciones más mayores con los jóvenes que están adentrándose en la tradición. El evento contó con la intervención del experto en folclore Antoni Manonelles, que ofreció varias explicaciones intercaladas entre las canciones.
