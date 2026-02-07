O Beach Ibiza reparte 20.000 euros entre Affares y Fundación Conciencia
La donación, fruto de las aportaciones de clientes durante la temporada, apoyará a mujeres con enfermedades invisibles y a menores vulnerables.
O Beach Ibiza ha iniciado 2026 con una aportación solidaria de 20.000 euros a dos asociaciones de la isla, Affares y Fundación Conciencia, gracias a las donaciones realizadas por sus clientes durante la pasada temporada. La recaudación se ha obtenido tanto en la entrada del establecimiento como a través de la reserva de mesas y camas, con un total de 8.600 euros procedentes de accesos y 11.400 vinculados a servicios premium.
La cantidad se repartirá a partes iguales entre ambas entidades, que desarrollan su labor en ámbitos distintos pero igualmente necesarios. Affares trabaja principalmente con mujeres que padecen fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, enfermedades reumáticas y distintas sensibilidades químicas y electromagnéticas, patologías en muchos casos invisibles y poco comprendidas. Por su parte, Fundación Conciencia centra su actividad en la protección y acompañamiento de niños y niñas víctimas de maltrato, abusos sexuales y otras formas de violencia.
Cada asociación recibirá 10.000 euros, destinados a respaldar sus programas y proyectos en marcha. La entrega de los cheques simbólicos tuvo lugar ayer en O Beach Ibiza, en un acto con la participación de uno de los propietarios del club, Duane Lineker, junto a representantes de ambas entidades. Desde la dirección del beach club subrayan la importancia de «devolver a la isla parte de todo lo que nos da cada temporada» y agradecen la implicación de los clientes, cuyo compromiso ha hecho posible esta donación solidaria.
