En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca
El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21.00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros.
Once comunidades en alerta por lluvia, nieve, viento y oleaje por la borrasca Marta
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.
Víctor P. Currás
Renfe alarga el corte del tren a Vigo hasta el martes sin ofrecer alternativas
Vigo está completamente incomunicado por ferrocarril hasta nuevo aviso. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de confirmar la suspensión del tráfico en las dos líneas que sirven de acceso a la provincia desde el norte y el oeste de Galicia. El motivo, dado a conocer después de una consulta de FARO, son las incidencias detectadas en el Eje Atlántico y la Línea del Miño por culpa de convoyes de mercancías. Ambos trazados acaban de cumplir 36 horas sin servicios de pasajeros después de que Renfe alegase, de forma unilateral, riesgo de «inundaciones y desprendimientos de tierras en los trayectos» en todos los trayecots con origen y destino Vigo.
El temporal mantiene cerradas 99 carreteras, 85 por las intensas lluvias y 14 por nieve
La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a la 01:35 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.
Desalojados 42 vecinos de Lora del Río (Sevilla) por la crecida del Guadalquivir
Un total de 42 personas han sido desalojadas de sus viviendas en una barriada de Lora del Río (Sevilla) ante la crecida del Río Guadalquivir, que amenaza con inundar la zona en la que viven.
Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, el desalojo se ha realizado "de forma preventiva" ante "una crecida histórica, con unos niveles y cotas muy elevados", frente a los que se está trabajando para evitar que el agua entre en las calles y viviendas.
"Nos estamos encontrando con situaciones que no ayudan a mejorar el escenario, como es el caso de dos pozos agrícolas que están introduciendo agua por capilaridad en el tanque de tormentas", ha dicho el alcalde, que ha concretado que los desalojados viven en la zona de 'El Calerín', y han sido realojados en establecimientos hosteleros del municipio o viviendas de familiares.
Sevilla activa la Emergencia Local Nivel 1 por la borrasca Marta
El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante la situación provocada por la borrasca Marta. Con esta decisión, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen activados para hacer frente a posibles incidencias.
El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad durante el episodio meteorológico.
Identificada la mujer fallecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga durante el temporal
El cuerpo localizado este viernes por los operativos de Emergencia en Sayalonga (Málaga) corresponde al de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla el miércoles al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se ha identificado el cadáver como la mujer desaparecida, llamada Carolina.
Rescatan a animales desasistidos tras el desalojo de Dúdar, Granada
Ascienden a 11.000 los desalojados en Andalucía por los efectos de la borrasca
Unas 11.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas hasta este viernes a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía, que ha dejado anegaciones y daños en numerosas estructuras de la comunidad.
Esta cifra ha sido facilitada esta noche por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en el que se ha analizado la evolución meteorológica e hidrológica para los próximos días.
El consejero ha señalado que según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana entra otra borrasca, Marta, y el lunes, otro río atmosférico, pero menos intenso.
