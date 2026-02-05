El 'vendaval' de la borrasca Leonardo deja en Valencia ráfagas de hasta 150 km/h, varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados y más de 200 incidencias

La borrasca Leonardo está dejando rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en varios puntos de la Comunitat Valenciana, que están causando múltiples incidentes en muchos puntos de la autonomía valenciana. Las fuertes ráfagas han causado caídas de árboles, dos heridos en València por el desprendimiento de elementos urbanos e, incluso, la interrupción en la C1 de Cercanías-Renfe Valencia entre Cullera y Sollana por la caída de un árbol al tendido ferroviario; o retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, en los tramos que circulan en superficie. El aumento repentino de las rachas ha pillado por sorpresa a varios transeúntes en València que han tenido que sujetarse al mobiliario urbano para impedir ser arrastrados por el viento.

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la racha máxima registrada hasta las 15.30 horas ha sido en la estación del aeropuerto de València, con 111 km/h. Otros registros significativos se han producido en Utiel (92 km/h), Llíria (82 km/h) y Morella (80 km/h). Por su parte, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) -cuenta con una red de estaciones mucho mayor que la de la AEMET- ha registrado una ráfaga máxima de 150 km/h en la localidad de Buñol, un registro que se ha replicado en varias de las sierras de la Comunitat Valenciana. Una de las comarcas más afectadas por el viento está siendo la de l'Horta. Así lo reflejan los 131 km/h registrados en Paterna o los más de 110 km/h de València, Quart de Poblet o Albal.

La intensidad del viento ha sido bastante repentina. En poco más de una hora, entre las 12 y las 15 horas del jueves, las rachas de viento han pasado de llevar una velocidad de 15 km/h a 98 km/h. De hecho, ha sido justamente a las 14.45 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CEE) ha elevado a nivel naranja el aviso por vientos en el litoral norte de la provincia de Valencia.

Registro de las ráfagas de viento en la estación de València de la Aemet. / Aemet

Un frente peninsular

El origen del 'vendaval' se debe al paso de un frente frío que está atravesando hoy la Península Ibérica de oeste a este. Según explican desde la Aemet, un frente de racha es "una ráfaga intensa que se produce en la frontera entre el aire frío que avanza y el aire cálido de la parte delantera del frente". Generalmente, lleva asociados un aumento brusco en la presión, un giro del viento y un descenso de temperatura, además de lluvia.

Sin embargo, la jornada de hoy está protagonizada por un aumento de las temperaturas máximas, con valores superiores a los 25 grados. Así lo recogen las estaciones de la Aemet en Miramar, donde se ha registrado la máxima más alta con 26 grados; València, con 25,5º o en Carcaixent con 25,3º.

Más de 200 incidentes

El viento está provocando múltiples incidentes en varios puntos. En València ciudad, hay al menos dos heridos: una mujer de 19 años que ha tenido que ser trasladada al hospital Clínico después de que le cayeran cristales desprendidos de la cristalera de un establecimiento de la plaza del Ayuntamiento; y un hombre de 55 años, herido con varias contusiones en la espalda al golpearle una farola. Son solo dos de las 200 incidencias atendidas por los Bomberos de València, una cifra difundida por el consistorio del 'cap i casal'. "Seguimos haciendo un llamamiento a la gente -, ha pedido el concejal Juan Carlos Caballero- para que tome las precauciones necesarias y evite circular por zonas donde pueda haber desprendimientos de árboles o de cualquier otro elemento". Con este objetivo, el consistorio ha procedido al cierre de parques, jardines y cementerios y ha decidido suspender todas las actividades deportivas al aire libre.

Hasta el mediodía el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido un total de 18 servicios en la provincia: ocho por retirada de árboles y ramas caídos; una decena por placas metálicas, tejados, cercados, muros y otros elementos de fachada. Pese a este dato, desde el consorcio reconocen que las incidencias "son generalizadas en toda la provincia". En el caso de Castellón, los bomberos han atendido un servicio por árboles caídos en una pista forestal de la sierra de Irta.

Problemas en el transporte

Entre los servicios afectados por el 'vendaval' provocado por la borrasca Leonardo, está la línea 1 de Cercanías de Renfe en València que ha interrumpido su circulación entre las estaciones de Cullera y Sollana por la caída de un árbol a causa de "la climatología adversa", aunque ya se ha establecido un servicio alternativo por carretera. El viento está afectando a la puntualidad de los convoyes de Metrovalencia -con retrasos cada vez más habituales en las últimas semanas- de las líneas 1 (entre Bétera y Castelló), 2 (Llíria-Torrent) y la 7 (Marítim-Torrent Avinguda) debido a problemas en la estación de Sant Isidre. Alrededor de las cuatro de la tarde, la Generalitat ha informado en X de que se había recuperado la normalidad, aunque se pueden "producir modificaciones del servicio", dependiendo de las condiciones climatológicas.

Las ráfagas han afectado también al transporte aéreo. Dos vuelos de Ryanair procedentes de Memmingen (Alemania) y otro de Lauda (filial de la aerolínea irlandesa) con origen en Zagreb y destino Málaga han tenido que ser desviados al aeropuerto de València, donde han aterrizado con una hora de retraso respecto a la hora prevista de llegada.

Daños en el campo

Las lluvias persistentes y las fuertes rachas de viento registradas en las últimas semanas están provocando graves afecciones en cultivos, ganadería e infraestructuras agrarias tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, con impactos que se extienden más allá de la campaña actual y alcanzan ya a la planificación de 2025/2026. Chufas, cítricos y hortalizas son los cultivos más perjudicados.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) constata daños por ‘rameado’ -golpes de los frutos con las ramas a causa del viento que dejan marcas en la piel que deprecian su valor comercial- e, incluso, la caída al suelo de cítricos y aguacates -sobre todo aquellas variedades que se encuentran en un estado más avanzado de maduración- que en los peores casos arruinan la campaña a los agricultores afectados.

¿Hasta cuándo?

Los avisos por viento se mantienen mañana hasta el mediodía en toda la provincia de Castellón por rachas que pueden llegar hasta los 80 km/h. Sin embargo, habrá que prestar precaución a los pronósticos meteorológicos de los próximos días. Según la Aemet, la "situación más probable es que sigamos con situación de vientos y frentes de poniente todo lo que queda de semana y la semana que viene".