Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: "No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión"

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el doctor José Polo, ha defendido que los médicos de los centros de salud no son responsables del aumento de las bajas laborales. Lo ha hecho tras la publicación este miércoles de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha detectado una "deficiencia estructural" en la gestión de la incapacidad temporal.

"A los médicos se nos culpa de muchas cosas, de casi todo, y si es al médico de familia, más. La realidad es que el sistema no funciona bien, ese es el problema", ha señalado Polo este jueves en la presentación del Premio 'Solidaridad a Flor de Piel' en declaraciones que recoge Europa Press.

El análisis realizado por la AIReF, indica que las bajas laborales por problemas de salud mental se han disparado en la última década, hasta el punto de que a lo largo del año ya hay casi la misma proporción de ausencias vinculadas a enfermedades infecciosas que por problemas psicológicos. La proliferación de bajas por este tipo de patologías, sumado a la extensión de las mismas, que de media se alargan hasta casi los 100 días, es uno de los motivos que explican el aumento progresivo y concatenado del volumen de incapacidades temporales que sufren millones de trabajadores cada año en España.

Mujer, menor de 40 años, con hijos a cargo y empleada en una gran empresa es el retrato robot de una persona con más probabilidades de acabar causando baja, según este informe.

Capacidad de trabajar

El presidente de SEMERGEN, José Polo, ha explicado que las bajas laborales son necesarias cuando el paciente no tiene capacidad para trabajar debido a una enfermedad. Asimismo, ha subrayado que es necesario comprobar si el sistema público es capaz de resolver la situación en el tiempo previsto de la baja.

Durante el acto del 'Premio ‘Solidaridad a Flor de Piel’, en el que se ha presentado una iniciativa destinada a apoyar proyectos dermatológicos desarrollados desde la Atención Primaria que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la integración social de los pacientes, José Polo ha destacado el aumento de las incapacidades temporales por el mayor número de problemas de salud mental en la población.

"No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión. La depresión no tiene una cura de 15 o 20 días. Echar la culpa al médico o al paciente es una barbaridad", ha afirmado. Además, ha señalado que las listas de espera dificultan la resolución de muchos problemas. "Hay pacientes con artrosis de cadera que afrontan listas de espera de hasta dos años", ha lamentado.

Por su parte, el vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Micó, ha indicado que en la actualidad la longitudinalidad no está garantizada en Atención Primaria, lo que provoca que el paciente sea atendido cada vez por un médico diferente. "Cuando no hay continuidad asistencial y cada vez atiende un médico distinto, una incapacidad temporal puede prolongarse", ha zanjado.