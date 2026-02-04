Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 dejará precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes.

Una imagen del pantalán de Puerto de la Laja, en El Granado (Huelva), tras soltarse por la crecida del río Guadiana, este martes. / EFE

A. Romero

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones causaran un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

