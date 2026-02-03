El premio Princesa de Girona Social 2026 reconoce la labor comunitaria de Hatim Azahri

Los Premios Princesa de Girona Social 2026 han querido reconocer la labor comunitaria de una asociación de jóvenes del barrio del Poble-sec de Barcelona. Felipe VI ha presidido el acto central del Tour del Talento 2026, que ha tenido lugar este martes por la tarde en el polideportivo Parellada de Sant Boi de Llobregat, y ha culminado con la entrega del galardón a Hatim Azahri Akhnous, fundador y presidente de la Associació Joves Units del Poble-sec: "Sigamos generando confianza y generando comunidad", ha declarado un emocionado Azahri al recoger el galardón.

Así, las palabras del joven ganador han sido de agradecimiento para el jurado, pero también para dos personas "muy especiales". Se trata de Rosa y de Conxita, dos de sus profesoras: "Ellas hicieron algo muy básico conmigo, que es hablarme, no infravaloremos el poder de las palabras y no nos cansemos de agradecer y de pedir perdón". El premiado, que ha denunciado "el genocidio en Palestina", ha querido invitar a todos los presentes a que también sean abiertos con sus vecinos: "Preguntad siempre el nombre a la persona que tenéis al lado". Por su parte, el jurado, que ha destacado el alto nivel de los proyectos transformadores en liza por el premio, ha remarcado que "el cambio real es posible cuando se construye desde la base".

El resto de finalistas han sido Diana de Arias, fundadora y directora de la asociación Decedario; Pol Ricart, fundador y director de MedBrain Global; Natalia Rodríguez, fundadora y directora de Saturno Labs; Mateo Nicolás, Asteroid Technologies.

Así, el Rey ha sido recibido en Sant Boi por el conseller de Presidència y president en funciones, Albert Dalmau y los cuatro alcaldes de los municipios organizadores de esta primera parada del Tour del Talento: Lluïsa Moret por Sant Boi, Gemma Badia por Gavà, Manu Reyes por Castelldefels y Olga Morales por Viladecans. También han asistido el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, además del presidente de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil.

El Rey Felipe VI junto al conseller de Presidència y president en funciones, Albert Dalmau, durante la entrega del Premio Princesa de Girona Social 2026 / Zowy Voeten

Previamente a la entrega del premio ha sido el turno para que algunos ganadores de otros años de las diferentes categorías de los galardones Princesa de Girona ofreciesen a los asistentes breves discursos motivadores. Ha sido el caso del cineasta Guillermo Galoe (premiado en 2020 en la categoría Arte), y que ha mostrado un extracto de su última película, 'Ciudad sin Sueño'; así como de Sílvia Fernández Cadevall, creadora de la Fundació Arte Paliativo (premiado en la categoría Social en 2023); Guillermo Gauna-Vivas, fundador de Ayúdame 3D y premiado en la misma categoría en 2020; o de Arancha Martínez, galardonada en 2018 también en la categoría social.

Homenaje a la Fundació Marianao

Ha cerrado la ronda de discursos Daniel Osiàs, director de la Fundació Marianao, que ha recordado como nació la entidad ahora hace 40 años en Sant Boi de Llobregat. La fundación es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1985 desarrolla proyectos socioeducativos al servicio de la comunidad, con la finalidad de promover el desarrollo personal y comunitario no solo en la ciudad de Sant Boi, sino también en la comarca del Baix Llobregat. De hecho, antes de comenzar el acto, el Rey y los representantes políticos municipales han departido unos minutos con algunos de los responsables y los beneficiarios de la Fundació. La tarea de la entidad fue merecedora, en 2012, de la Creu de Sant Jordi y del premio Princesa de Girona Entitat.

Tour del Talento 2026

La presente edición del Tour del Talento en la comarca del Baix Llobregat potencia por primera vez las sinergias entre cuatro municipios conectados —Sant Boi, Gavà, Viladecans y Castelldefels— para acercar los contenidos a más jóvenes y amplificar su alcance. Así, la programación es compartida a escala comarcal, y se extenderá hasta el próximo viernes 6 de febrero con más de 80 actividades orientadas a impulsar el talento, la empleabilidad y el futuro de los jóvenes de la comarca.

El Tour del Talento 2026 está organizado por la Fundació Princesa de Girona, en colaboración con los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Gavà, Castelldefels y Viladecans, así como de la Diputació de Barcelona. Además, cuenta con TRIVU como entidad impulsora y el apoyo de Microsoft, Davante, Clear Channel y Fundación Banc Sabadell. El proyecto vivió su jornada inaugural este lunes, con el inicio del programa Talento en las Aulas, impulsado por Talent Factory. En esa ocasión, fue Viladecans la encargada de estrenar el programa de sesiones, con un evento en el Teatro Atrium que contó con la asistencia de casi 1.000 jóvenes. Además, este martes por la mañana ha tenido lugar el Princesa de Girona CongresFest, un gran evento multidisciplinar con entrevistas, conferencias inspiradoras, coloquios y actuaciones musicales.

La iniciativa visitará posteriormente las ciudades de Huesca (del 23 al 27 de febrero); Alcalá de Henares - Madrid (del 23 al 27 de marzo); Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (del 25 al 29 de mayo). En los próximos meses, el Tour del Talento ofrecerá más de 250 actividades para jóvenes, combinando eventos de innovación social, orientación académica, conexión con el mundo profesional, cultura y desarrollo del talento joven.