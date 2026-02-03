Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La justicia avala la violación de una mujerArchivan el caso del creador de 'Gran Hermano'El hospital de Ibiza incorpora a un oncologoRecuperación de un humedal de IbizaRobos en viviendas de lujo
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

La Fiscalía de Córdoba solicita un informe independiente sobre el accidente de Adamuz

Reclama que las juezas de Montoro designen a los ingenieros que estudiarán las causas del siniestro

Tren de Iryo descarrilado en Adamuz.

Tren de Iryo descarrilado en Adamuz. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado al Tribunal de Instancia de Montoro un informe pericial independiente sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz, que provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos el 18 de enero pasado. Se trata de un análisis alternativo al que ya desarrolla la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que depende del Ministerio de Transportes.

Además, la Guardia Civil continúa su investigación para el esclarecimiento de los hechos. En el marco de este trabajo, en los últimos días ha trascendido la aportación de información a los investigadores por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la compañía Iryo, propietaria del tren que descarriló invadiendo la vía por la que circulaba, en dirección contraria, un Alvia.

El Ministerio Público ha informado este martes de la solicitud planteada a la sección de Instrucción para que acuerde la práctica de un informe pericial con objeto de determinar las causas del siniestro. Propone que la jueza instructora designe como peritos a ingenieros de caminos, sin perjuicio de que sea necesaria la participación de otros técnicos.

Noticias relacionadas

La semana pasada, la Fiscalía de Córdoba también solicitó al Tribunal de Instancia de Montoro la paralización del volcado de las cajas negras de los trenes accidentados, que iba a efectuar la CIAF el 27 de enero ante una comisión judicial delegada en Madrid. Entonces reclamó que la apertura de los registradores se practique ante las juezas que instruyen la causa y ante los fiscales. Por ahora, no se ha acordado una fecha nueva para la ejecución de esta prueba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  2. Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito
  3. Alquiler a 200 euros en Ibiza: así es como puedes optar a los pisos para jóvenes en el centro de la ciudad
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  5. La DGT lo explica: así es como van a vigilar si llevas la baliza V-16 en Ibiza
  6. Aparece el cartel de una gasolinera de Sant Antoni en el fondo del mar en una jornada de limpieza
  7. Rafael Triguero, alcalde de Ibiza: 'Damos un paso adelante para la recuperación integral de ses Feixes
  8. Una 'tiktoker' cuenta la realidad de trabajar de temporada en Ibiza: 'No es una vida fácil y esto es lo que a mí me cambió

Galería: presentación de 'Hospice', nuevo servicio de acompañamiento para personas con cáncer

Galería: presentación de 'Hospice', nuevo servicio de acompañamiento para personas con cáncer

Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

Una profesora, en estado grave y con "pronóstico vital comprometido" tras ser apuñalada por un alumno en Francia

DIRECTO | Puente comparece en la comisión de transportes del Congreso

Un enero cálido pero extremo en las Pitiusas: Ibiza rozó el cero y las lluvias casi triplicaron lo normal

Un enero cálido pero extremo en las Pitiusas: Ibiza rozó el cero y las lluvias casi triplicaron lo normal

Itinerarios patrimoniales en Ibiza: calendario de recorridos y cómo apuntarse

Itinerarios patrimoniales en Ibiza: calendario de recorridos y cómo apuntarse

El Tribunal de Derechos Humanos condena a Rusia por violar los derechos del líder opositor Navalni

El Tribunal de Derechos Humanos condena a Rusia por violar los derechos del líder opositor Navalni
Tracking Pixel Contents