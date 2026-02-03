La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Emergencias Andalucía envía mensajes Es-Alert en 47 municipios

La Junta de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a las 20:23 a los teléfonos móviles de los 47 municipios de las comarcas afectadas por el temporal, ante el aviso rojo por lluvias en Grazalema (Cádiz) y la Serranía de Ronda (Málaga). Además, se mantiene un aviso naranja (riesgo alto) en el Estrecho gaditano, por lo que se refuerza el llamamiento a extremar la precaución.

Ante el riesgo de inundaciones, se pide prudencia máxima: evitar desplazamientos y no cruzar nunca zonas anegadas, aunque parezcan transitables. También se recomienda no transitar por áreas próximas a cauces y, en caso de encontrarse en zonas inundables, subir a zonas altas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Los municipios que han recibido esta alerta son los quince de la comarca meteorológica de Grazalema, los seis del Estrecho gaditano, mientras que en la Serranía de Ronda han sido 26.