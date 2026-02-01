Circular en patinete por Ibiza: multa de 800 euros si no cumples este requisito

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros (VMP), en el que deberán inscribirse todos los patinetes eléctricos como requisito previo para contratar el seguro obligatorio, establecido en la Ley 5/2025, de 24 de julio. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula este registro, que entrará en vigor en desde esta semana tras con su publicación en el BOE, tal y como ha informado la DGT en un comunicado.

La inscripción deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT, tanto por los propietarios como por los tutores legales en el caso de menores. Una vez completado el trámite, el titular recibirá un certificado de inscripción digital y podrá adquirir una etiqueta identificativa, que deberá colocarse en el patinete.

Dos tipos

Actualmente circulan dos tipos de VMP: los que cuentan con certificado de circulación, obligatorios para su comercialización desde enero de 2024, y los no certificados, que podrán seguir circulando de forma transitoria hasta el 22 de enero de 2027, aunque también deberán estar registrados y asegurados.

Según la DGT, en España circulan más de cuatro millones de patinetes. En Ibiza es un vehículo muy habitual por las cortas distancias. Carecer de seguro o circular sin él conllevará sanciones económicas que pueden oscilar entre 202 y 800 euros, en función del tipo de vehículo.