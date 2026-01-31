El Gobierno vasco revisa cerca de 170.000 vacunas puestas en 2025 en Euskadi

El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza revisa las cerca de 170.000 vacunas puestas en 2025, cifra en la que se incluyen todas las administradas el pasado año a excepción de las del covid (601.600) y la gripe (301.356), ya que en estos casos hay certeza de que no están caducadas.

Fuentes del Departamento vasco de Salud han confirmado estas cifras y han recordado que se trata de analizar si hay más incidencias que se sumen a las dosis caducadas detectadas ya de las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente.

Aunque en un principio se informó de que los afectados por haber recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida eran 253, posteriormente se redujo esta cifra a 103, ya que un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que, pese a que en el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fija en un mes después, finales de noviembre.

103 posibles afectados

De esta manera, todos los vacunados con sueros de ese lote en el mes de noviembre no necesitan volver a recibir la vacuna. Además, Osakidetza descubrió posteriormente que algunos de los 103 posibles afectados no habían recibido la vacuna caducada, sino una correcta. Es el caso de quienes se inocularon segundas dosis y dosis de refuerzo, en cuyos historiales, por un error de registro, figuraba la fecha de caducidad de la primera dosis recibida.

Una vez descartadas a todas estas personas, son aproximadamente 30 los casos de pacientes que recibieron efectivamente una vacuna caducada y que ya están en proceso de revacunarse.

Vacunas caducadas

No obstante, en el proceso de investigación interna, Osakidetza descubrió que también se habían administrado vacunas caducadas de otros dos tipos: la triple vírica y la tetravalente, con un grupo de afectados potenciales de 78 personas. Salud está contactando con todas ellas para contrastar historiales médicos, comprobar los registros y revacunarlas en los casos que sea necesario.

En declaraciones a ETB recogidas por EFE el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha explicado que de la investigación iniciada se desprende que la mayoría de los casos se concentran en dos OSIs (demarcaciones territoriales sanitarias), una de ellas la zona de San Sebastián.

En cuanto a la responsabilidad de que se hayan administrado vacunas caducadas ha dejado claro que si se determina que se debe a "un fallo de una persona que no ha hecho su trabajo como debería hacerlo tendrá que asumir su responsabilidad".

Responsabilidades

"Yo tengo la responsabilidad como consejero y tengo que garantizar que estas cuestiones en la medida de lo posible no se produzcan", ha agregado.

Ante las acusaciones de la oposición de que se trató de ocultar la información, el consejero lo ha negado y ha defendido que el objetivo fue que la información "llegase antes a las familias que a los medios".

En todo caso, ha subrayado que el departamento ha respondido a esta situación con rapidez, así como que la caducidad de las dosis estaba sobrepasado por muy poco tiempo.