Ibiza vuelve a salir a la calle por Gaza: «El silencio es complicidad»

Vila será escenario este próximo sábado de una nueva manifestación en apoyo a Palestina. La Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d’Eivissa ha convocado un «paseo reivindicativo» para denunciar que «la ocupación, la limpieza étnica y el genocidio continúan», pese al silencio de los medios de comunicación. La protesta partirá a las 17 horas de Vara de Rey y pasará por el Mercat Vell y el Monumento a la gente del mar, para regresar de nuevo a s’Alamera.

La movilización se enmarca en una jornada de acción estatal impulsada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), secundada en 38 ciudades de todo el Estado, bajo el lema ‘El silencio es complicidad’. Desde la plataforma convocante se denuncia que, tras la firma del «mal llamado Acuerdo de Paz» impulsado por EEUU el pasado 3 de octubre, la cuestión palestina ha ido desapareciendo de la agenda mediática internacional, mientras la violencia y la ocupación continúan sobre el terreno.

Según Ibiza amb Palestina, la comunidad internacional ha sustituido las condenas explícitas al genocidio por una «tibieza discursiva» que está otorgando a Israel una situación de impunidad para seguir atacando Gaza, Líbano y Cisjordania. En Gaza, explican, los bombardeos diarios han sido reemplazados por episodios de violencia relámpago que han dejado 477 muertos palestinos en los últimos tres meses, mientras Israel sigue prohibiendo la entrada a la prensa internacional.

Situación humanitaria

La plataforma alerta además de la grave situación humanitaria que sufre la población desplazada: niñas y niños muriendo de frío, tiendas precarias inundadas por la lluvia y el viento, y un bloqueo persistente a la entrada de ayuda humanitaria. A ello se suma, denuncian, la expulsión de 37 ONG de Gaza y Cisjordania el pasado mes de diciembre, entre ellas Médicos del Mundo y Oxfam, así como la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén.

En Cisjordania, la situación tampoco mejora. La nota de prensa señala un aumento sin precedentes de la violencia ejercida por colonos armados, protegidos por el ejército israelí, con pueblos enteros destruidos, detenciones arbitrarias y un proceso de limpieza étnica que avanza día a día. «Israel sigue haciendo uso de las herramientas de colonización impuestas en territorio palestino durante los últimos 75 años y que le han permitido asesinar a mas de 70.000 personas en dos años, entre ellas 20.000 niños y niñas ante la mirada atónita del mundo», denuncian. Y añaden: «Los responsables del genocidio siguen disfrutando de total impunidad, siendo un pasmoso ejemplo de ello la creación de la llamada ‘junta de paz’ en la que los máximos responsables del genocidio, se autoproclaman como agentes legítimos para decidir sobre el futuro de la población palestina».

Embargo integral de armas

Por todo ello, la plataforma llama a la ciudadanía ibicenca a volver a salir a la calle para exigir el fin del genocidio, un embargo integral de armas a Israel, la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares y la imposición de sanciones internacionales, así como para mostrar apoyo a las demandas de la Corte Penal Internacional y pedir la derogación de la Ley Mordaza.

