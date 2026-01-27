Patógeno Nipah
Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
Las autoridades sanitarias han decretado una alerta tras detectar cinco casos del virus Nipah, que la OMS califica como un patógeno prioritario debido a su letalidad y capacidad de expansión
Redacción
Las autoridades sanitarias de India han activado una alerta tras detectar un brote del virus Nipah que ha afectado, por el moento, a cinco personas en el estado de Bengala Occidental, una región próxima a una de las áreas urbanas más pobladas del país, Calcuta, lo que ha motivado el rastreo urgente de contactos y la puesta en marcha de cuarentenas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al Nipah un patógeno prioritario debido a su letalidad y su potencial para provocar una epidemia o incluso una pandemia, por lo que la entidad internacional ha pedido más investigación y la activación de protocolos de emergencia y el seguimiento estrecho de los casos.
Los medios indios han informado que entre los contagiados se encuentran un médico, una enfermera y otro trabajador sanitario, que se suman a dos enfermeros -un hombre y una mujer- del Hospital privado Multidisciplinario en Barasat, a 25 kilómetros al norte de Calcuta, que habían dado positivo con anterioridad.
Uno de las enfermeras contagiadas permanece en coma y en estado crítico, debido a que sufre fiebre alta y problemas respiratorios desde finales del 2025. Se cree que contrajo la infección cuando atendía a un hombre que sufría graves problemas respiratorios, pero que murió antes de que pudieran efectuarle las pruebas para saber si estaba contagiado con Nipah.
Las cuarentenas
El brote ha provocado que se hayan examinado a los contactos de los infectados, un total de 180 personas, y que se hayan puesto en cuarentena al menos a 20 personas de alto riesgo. Se han activado varios equipos de rastreo y aislamiento para frenar la posible propagación de un virus peligroso y en una zona densamente poblada.
El virus Nipah se propaga entre murciélagos y cerdos, que pueden trasmitir la cepa a los humanos. También puede trasmitirse de persona a persona. Los murciélagos frugívoros, que están muy extendidos en las ciudades y zonas rurales de la India, son los huéspedes naturales del virus.
Nipah provoca fiebres altas, dolores de cabeza, musculares, vómitos y dolor de garganta y, en los casos más graves, la inflamación del cerebro puede llevar al individuo al coma en 24 y 48 horas. El virus tiene una tasa de mortalidad de entre el 40% y el 75% y, por el momento, no tiene cura ni vacuna.
