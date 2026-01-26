Nuevo percance
Una avería en la infraestructura de Adif provoca retrasos y demoras en Cercanías Madrid
Adif ha informado que está trabajando "para solucionar a la mayor brevedad posible" un fallo entre las estaciones de Atocha y Embajadores
Javier Niño González
Madrid
Nueva incidencia en el Cercanías de Madrid. La línea C-5 está sufriendo demoras debido a una avería entre las estaciones de Atocha y Embajadores, según ha informado Cercanías Renfe y Adif a través de la megafonía de los andenes y de sus redes sociales.
Desde Adif están trabajando "para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Algunos usuarios han reportado que, en el trayecto entre algunas estaciones, se han producido parones y circulación lenta.
Asimismo, a primera hora de este lunes algunos trenes de las líneas C-7 y C-10 han sufrido retrasos de una media de 20 minutos por una incidencia en la señalización entre las estaciones de Príncipe Pío y Pozuelo.
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»
- El tiempo en Ibiza y Formentera: llega una nueva borrasca
- Hoteles de Ibiza: Cuatro nuevos establecimientos de lujo para Portinatx y Sant Antoni
- Sólo una localidad supera a Ibiza en el 'ranking' del alquiler de la vivienda más caro
- 133 personas, en lista de espera para estudiar Enfermería en la UIB de Ibiza
- La milmillonaria inversión que prevé la hotelera ibicenca de Matutes hasta 2029
- Intensa noche de trabajo para los bomberos de Ibiza por el viento: 13 servicios por caídas de árboles