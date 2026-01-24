Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 24 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 24 de enero de 2026, ha estado formada por los números 3, 20, 24, 31, 45 y 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 45. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6654726, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- El Parador de Ibiza se inaugurará el 23 de febrero y el próximo lunes ya se podrán hacer reservas
- Localizan al hombre de 66 años desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza
- Un vídeo para descubrir las entrañas del Parador de Turismo de Ibiza
- Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza
- El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera: aviso amarillo por mala mar y viento
- Atención conductores: cortes en la carretera por trabajos "de embellecimiento" en la rotonda de Juan XXIII a partir del 26 de enero
- Dos de los 13 nuevos hoteles que abrirá Palladium hasta 2029 estarán en Ibiza