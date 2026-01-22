La mayoría de familias de las víctimas del accidente de Adamuz abandonan ya el centro cívico de Poniente Sur en Córdoba

El centro cívico Poniente Sur de Córdoba capital se ha convertido, desde el pasado lunes, en uno de los puntos neurálgicos de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Aquí se estableció el centro de atención a las familias de las víctimas del accidente de los trenes ocurrido el pasado domingo, un espacio donde han estado acompañados en todo momento por psicólogos (de Cruz Roja, de la Diputación o del Colegio de Psicología de Andalucía) y médicos. Casi cuatro días después de la tragedia, y tras haber pasado por aquí decenas de familiares, el centro empieza ahora a quedarse vacío, aunque seguirá manteniendo la actividad el tiempo que haga falta.

José Ignacio de Juan, médico del 061 y responsable sanitario del centro, ha comentado esta mañana que “ya quedan pocas familias” y que la mayoría “se han ido marchando a sus domicilios cuando se ha ido comunicando el fallecimiento y haciendo las gestiones con la respectiva funeraria”. En cualquier caso, y según ha podido saber este periódico, el centro seguirá activo el tiempo que haga falta para la coordinación que desde aquí se ejerce, teniendo en cuenta además que los familiares cuentan en este punto con acceso a información no solo sobre las víctimas, sino también con responsables de las empresas Renfe e Iryo.

José Ignacio de Juan, médico del 061 y responsable sanitario del centro de atención a familiares de Poniente Sur. / CÓRDOBA

Atención sanitaria a familiares

Los mismos familiares, dentro de la angustia y la desesperación que han vivido estos días, también han tenido que ser atendidos por el dispositivo sanitario que se ha montado en el centro cívico. Como ha detallado De Juan, “hay un punto de asistencia sanitaria en el que se ha atendido a más de 100 pacientes”. El médico del 061 ha apuntado que “ha habido muchas familias de fuera que tienen medicación crónica, que tienen patologías, que han venido sin medicación y se han dado también muchas situaciones de angustia y relacionadas con la catástrofe”. Tanto ha sido así, ha añadido el sanitario, que el centro cívico “ha sido un continuo de paciente”, aunque “ahora mismo la actividad ha decaído mucho”.

De momento, el 061 se mantiene a la espera de lo que decían las autoridades sobre la continuidad del punto para ver si continúa o finaliza el dispositivo.