Concurso escolar para acercar el periodismo local a las aulas

La Asociación de Periodistas de las Illes Balears (APIB) ha convocado la séptima edición de su Concurso Escolar de Redacción sobre periodismo, una iniciativa ya consolidada que busca acercar la labor periodística a las aulas y fomentar entre niños y jóvenes una mirada crítica hacia la información que consumen a diario. En esta edición, el certamen pone el foco en el papel de los medios de comunicación locales y la importancia de la información de proximidad para la ciudadanía.

El concurso está dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, así como a estudiantes de todos los cursos de Secundaria y Bachillerato. El reto propuesto consiste en elaborar una redacción en la que reflexionen sobre cómo la prensa, la radio y la televisión de ámbito autonómico, insular o municipal contribuyen a explicar la realidad más cercana y a reforzar el vínculo con el entorno social inmediato.

En un contexto marcado por la sobreinformación y la proliferación de contenidos poco fiables, APIB subraya la necesidad de promover desde edades tempranas el consumo responsable de noticias. Los niños y adolescentes acceden cada vez antes a la actualidad a través de Internet y las redes sociales, lo que hace imprescindible que aprendan a identificar fuentes contrastadas y a valorar el trabajo de los medios que ejercen un periodismo riguroso y comprometido con la comunidad.

El jurado valorará aspectos como la argumentación, el enfoque, la originalidad y la calidad de la redacción, así como el uso adecuado del lenguaje y la estructura del texto. El certamen contempla nueve categorías, una por cada curso participante, además de accésits y reconocimientos específicos para el profesorado de los alumnos premiados, con el objetivo de implicar también a los docentes en la educación mediática.

Los ganadores recibirán distintos premios vinculados a la cultura, el deporte y la lectura, gracias a la colaboración de numerosas instituciones públicas y entidades privadas, así como de medios de comunicación de Balears. Además, los trabajos premiados tendrán visibilidad en medios colaboradores, reforzando la conexión entre escuela y periodismo.

El plazo para presentar las redacciones finaliza el 30 de abril de 2026 y los nombres de los ganadores se darán a conocer en el mes de junio. Las bases del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en la web de la Asociación de Periodistas de las Illes Balears.