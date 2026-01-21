La UIB abre en Ibiza un ciclo sobre Palestina e Israel con cine y debate

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organizado en Ibiza el ciclo «Palestina i Israel a debat», una actividad académica y cultural impulsada a petición del colectivo Docents per Palestina, con el objetivo de ofrecer claves de comprensión sobre el conflicto palestino-israelí y evitar que la situación en la región caiga en el olvido tras la reciente tregua en Gaza.

La iniciativa se enmarca en la línea de actos que la UIB ha promovido en los últimos meses en Palma, con la participación de expertos y analistas de reconocido prestigio, como Ilan Pappé y Teresa Aranguren,y responde también a la demanda del Cinefòrum UIB de extender este tipo de propuestas al público de Ibiza. El ciclo consta de dos sesiones, ambas en viernes, que se celebrarán en la sede universitaria de Ibiza y Formentera, ubicada en el edificio de la antigua Comandancia, con entrada libre hasta completar aforo.

La primera sesión tendrá lugar este viernes, 23 de enero, a las 18 horas, e incluirá la proyección del documental ‘No Other Land’ (2024), galardonado con el Óscar al mejor documental. La película, codirigida y protagonizada por un joven israelí y otro palestino, narra su relación de amistad y su resistencia pacífica frente a los abusos de la ocupación militar de una aldea de Cisjordania. Antes de la proyección, el profesor Alex Pitaluga ofrecerá una síntesis histórica del conflicto. Tras la película se celebrará un coloquio abierto en el que se abordarán tanto los temas del documental como cuestiones relacionadas con el papel del periodismo y los procesos de mediación en la resolución de conflictos. Participarán el exdirector del Diario de Ibiza Joan Serra y la abogada y experta en justicia reparativa Eva María Cardona, con moderación de Luis Ruiz, y con turno de preguntas para el público.

Segunda sesión

La segunda sesión se celebrará el viernes 30 de enero, a las 19 horas, con la conferencia «Parlem de Palestina», a cargo de Salah Jamal, ensayista, historiador y profesor universitario palestino residente en Barcelona, que aportará una visión histórica y personal sobre la realidad palestina.

Para el alumnado universitario, ambas actividades computarán para el Passaport Cultural, siendo necesaria inscripción previa a través del Servei d’Activitats Culturals de la UIB.