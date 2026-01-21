Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 20 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 20 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 11, 18, 19, 22 y 50 y las estrellas 1 y 11.
El código del Millón ha sido el XGJ14421.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Borrasca Harry en Ibiza y Formentera: ¿hasta cuándo lloverá en las Pitiusas?
- Un youtuber muestra un asentamiento 'de una madre y su hijo' en una de las calas más famosas de Ibiza
- La borrasca 'Harry' deja casi 60 litros en doce horas en Ibiza
- La Policía Local de Ibiza interpone las primeras sanciones del año
- La artista de Ibiza que pinta por encargo para ayudar en causas humanitarias
- La borrasca Harry mantiene a Ibiza y Formentera en alerta naranja
- La UD Ibiza pone sus ojos en un mediocentro de Segunda División