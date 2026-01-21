Fernando, el joven maquinista fallecido en Rodalies: "Carismático", socio del Sevilla FC y hermano de la Macarena

Fernando Huerta Jiménez, el joven maquinista en prácticas fallecido en el accidente de Rodalies, era hermano de la Macarena y sevillista de cuna. El joven, nacido en 1998 y natural de Sevilla, se crió en el barrio de Las Naciones y era "muy querido, muy carismático", según ha podido saber El Correo de Andalucía.

"Una persona trabajadora y llena de talento", refieren sobre su carácter quienes le conocían. El Sevilla FC ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos de un joven que, a pesar de su corta edad, llevaba siendo abonado de la entidad más de 20 años. Además, pertenecía a la Peña Sevillista Triana Fans.

Su fallecimiento ha consternado al fútbol hispalense, más allá del conjunto de Nervión. Huerta fue canterano del Alfonso Grosso en dos etapas para posteriorimente entrar en el Centro Histórico. En este segundo club llegó a ser entrenador y miembro de la secretaría técnica.

En la Hermandad de La Macarena aún hay quien no se lo puede creer. Están muy afectados. A través de las redes sociales, la hermandad ha expresado "su más hondo pesar por el fallecimiento" de Fernando. "Elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima de la Esperanza para que acojan su alma en la Gloria eterna y concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor".

"La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos. Descanse en paz, hermano", apunta el comunicado emitido en redes sociales por la hermandad.

La Policía Nacional comunicó anoche a sus padres la trágica noticia. Su madre, enfermera en el Hospital de Valme, se fue para el lugar de los hechos junto a su padre. El joven sevillano llevaba muy poco tiempo en la Ciudad Condal ya que anteriormente había pasado por el sector privado. El entierro será próximamente en Sevilla.

Sanz les envía un abrazo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado el pésame a los familiares y amigos del joven. "Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos", ha señalado Sanz.

Antonio Muñoz también ha querido mandar un mensaje de cariño a los allegados del joven. "Otra tragedia que duele, y que en este caso, afecta muy directamente a nuestra ciudad".

En las redes sociales también se han podido leer las condolencias de personas cercanas. El maquinista se encontraba realizando las prácticas en el convoy accidentado en la noche de este martes en Gelida (Barcelona).

Se retoma la investigación

El accidente ha dejado a Huerta como único fallecido. Además, hay 11 heridos graves, cinco de ellos con peor pronóstico, y 26 leves.

A raíz de este suceso, el sindicato Semaf ha convocado una huelga general en todo el sector "para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios". Además, van a exigir "responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria".

El sindicato ha expuesto que "la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación. Solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas".

El accidente en el que ha fallecido el maquinista sevillano se produjo tras el derrumbe de un muro que afectó directamente a la cabina del tren. Los Mossos d'Esquadra han retomado la investigación para esclarecer los motivos por los que cedió la pared y se dio el accidente este miércoles y ya se encuentran inspeccionando la zona.