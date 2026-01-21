Tragedia en Córdoba
Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero ha escapado
Una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña
efe
Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza
- Golpe al alquiler ilegal de viviendas en Ibiza: condenada por subarrendar habitaciones sin permiso
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- Emergencias registra quince incidencias en Ibiza por la borrasca 'Harry': ocho árboles caídos, desprendimiento de rocas, inundaciones...
- La artista de Ibiza que pinta por encargo para ayudar en causas humanitarias