Homenaje
El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero
El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta pactan dar un acto con las víctimas en la provincia más afectada por la tragedia con 25 víctimas confirmadas
Javier Alonso
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han pactado celebrar un funeral de Estado a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz el próximo 31 de enero. Ambas instituciones han acordado que el homenaje se celebre en Huelva, la provincia más castigada por la tragedia con al menos 25 víctimas mortales de las 43 que hasta el momento han podido ser recuperadas de los restos de los trenes Alvia e Iryo.
La fecha y el lugar ha sido acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en una conversación telefónica en la que han analizado la evolución de los trabajos en la zona del accidente, centrados ahora en el último vagón del Alvia que cayó por el terraplén, y en la asistencia a las víctimas.
"Ambos presidentes han acordado auspiciar juntos el homenaje de estado", recoge el texto consensuado por Moncloa y San Telmo y difundido a los medios de comunicación a primera hora de la tarde del miércoles.
((Noticia en ampliación))
Fuente: El Correo de Andalucía
