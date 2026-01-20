Así investiga la CIAF el accidente ferroviario de Adamuz: estos son los próximos pasos del organismo

La investigación del grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba) entra en una fase decisiva. Si bien el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha afirmado que el el esclarecimiento oficial de las causas del descarrilamiento podrá llevar meses, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo encargado de llevar a cabo la resolución, cumple más de 24 horas en funcionamiento.

La CIAF ha dado detalles de la información maneja hasta ahora y, sobre todo, qué pasos va a seguir a partir de este momento para esclarecer las causas del siniestro, en el que, según las últimas actualizaciones confirmadas ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la 1, se registran 43 denuncias, murieron 40 personas y más de 150 resultaron heridas.

El CIAF, organismo, adscrito al Ministerio de Transportes pero independiente en sus conclusiones, tiene ahora por delante un proceso técnico complejo que se prolongará durante meses y en el que, por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas.

Primeras actuaciones sobre el terreno

Nada más producirse el accidente, la CIAF movilizó a un equipo formado por su secretario y dos técnicos investigadores, que se desplazaron desde Madrid hasta Adamuz durante la madrugada del domingo al lunes. "Hay tres personas de la CIAF trabajando en la vía, recopilando pruebas y analizando lo ocurrido, que llegaron a la una de la madrugada a la zona de la colisión, cuatro horas después de producirse el accidente" explicó a El Periódico de Aragón el presidente del organismo, Ignacio Barrón.

Ignacio Barrón es zaragozano y preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios / Servicio Especial

Ya en el lugar, identificaron el punto exacto donde se inició el descarrilamiento, así como el estado de la infraestructura —carriles, traviesas y plataforma— y los daños sufridos por el material rodante de ambos trenes implicados, un Iryo Málaga-Madrid y un Alvia Madrid-Huelva.

Las inspecciones continuaron a lo largo del lunes con luz natural y en coordinación con Adif AV, las compañías ferroviarias, Guardia Civil, autoridad judicial y servicios de emergencia, en una primera fase centrada en preservar pruebas y documentar el escenario del siniestro.

Qué va a analizar ahora la CIAF

Superada esta primera fase in situ, la investigación entra ahora en un plano más técnico. La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto donde se produjo el descarrilamiento y examinar en taller la rodadura del tren Iryo. A ello se suma un elemento clave: la extracción de los datos de los registradores jurídicos embarcados —las conocidas como “cajas negras”— de ambos trenes.

"Nosotros nos vamos a centrar en lo que es más técnico, recopilar todas las pruebas de metales de todos los carriles, ruedas, etc, que puedan haber intervenido en el descarrillamiento, sobre todo la parte del Iryo. Y a partir de ahí enviarlo a un laboratorio y empezar a investigar qué es lo que ha podido romper primero y qué es lo que ha podido fallar entre las dos" explicó Barrón.

Para garantizar la cadena de custodia, el organismo ha coordinado esta operación con la policía judicial, la jueza de guardia, Adif, Renfe e Iryo. La retirada y custodia del material se llevará a cabo en las próximas 48 horas y los elementos serán trasladados inicialmente a dependencias de la CIAF en Madrid, antes de su envío a un laboratorio especializado.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. / Manuel Murillo Martínez / COR

Además, la Comisión ha solicitado a Adif los registros de circulación por Adamuz de los dos días previos al accidente y tiene previsto inspeccionar la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese mismo punto, para lo que movilizará a nuevos investigadores en las próximas 24 horas.

Un proceso largo y con todas las hipótesis abiertas

La CIAF se encuentra ahora en una fase inicial de recopilación de datos y documentación, que dará paso posteriormente a análisis técnicos en profundidad. En función de los resultados, el organismo podrá ordenar entrevistas, nuevas inspecciones o revisiones adicionales de instalaciones y material ferroviario.

Tal y como marca la normativa, la Comisión dispone de un plazo máximo de un año para publicar el informe final, aunque los avances relevantes podrán comunicarse antes. Mientras tanto, la CIAF ha hecho pública en su web la ficha de inicio de la investigación, así como un canal de contacto para que las personas afectadas y las partes interesadas puedan recibir información sobre el desarrollo del proceso.

Preguntado ayer Barron por las causas del trágico accidente, el presidente apuntó a las condiciones de interacción entre la vía y el vehículo. "Se pueden descartar problemas de señalización, de electrificación, errores humanos, excesos de velocidad..." ha dicho, aunque, de momento, reitera lo que comunican sus homónimos y no descarta ninguna hipótesis. " Las causas exactas del accidente probablemente vayan a tardar. Tenemos que ser muy rigurosos y hay cosas que no se pueden analizar en el lugar de los hechos".

En lo que sí incurre es en la tragedia que ha supuesto el accidente. "Es un accidente muy catastrófico, muy terrible con una dosis importante de mala suerte" ha dicho.