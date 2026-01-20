Accidente de trenes
La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo
El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación
EFE
La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.
Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil siguen trabajando en las primeras seis unidades; según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de esta jornada.
El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos, de los que 13 están en la UCI. El último de los cadáveres fue localizado en la noche del lunes durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.
La investigación inicial ha puesto de manifiesto la rotura de un tramo de la vía, y se trata de determinar si es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.
- Una nueva piscina en Platja d’en Bossa
- BJones, dj en Ibiza: 'Ya tengo el diagnóstico de la biopsia
- Desamparados en el infierno inmobiliario de Ibiza
- Olas de más de ocho metros y viento: Ibiza se prepara para una alerta naranja con la borrasca Harry
- La borrasca Harry mantiene a Ibiza y Formentera en alerta naranja
- Un youtuber muestra un asentamiento 'de una madre y su hijo' en una de las calas más famosas de Ibiza
- Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía
- Pescadores Recreativos de Formentera: 'Es imposible hacer la declaración de capturas cuatro horas antes de entrar a puerto