Accidente
La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren de la línea R4 en Barcelona
El balance provisional es de diez personas heridas de diversa consideración debido al suceso
El Periódico
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.
El balance provisional es de diez personas heridas de diversa consideración, entre ellas el maquinista. Al menos cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para atender a los afectados y rescatar a algunas personas que habían quedado atrapadas en el convoy.
A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado ambulancias y efectivos de los servicios de emergencia.
Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.
Noticia en ampliación.
