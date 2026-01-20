Asturias y Cantabria defienden en el Supremo las “extracciones” de lobos y los ecologistas argumentan que van contra la ley

Los Gobiernos del Principado de Asturias y de Cantabria han defendido este martes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la legalidad de lo que denominan "extracciones" de lobos, que no es otra cosa que la muerte de estos animales, un hecho que consideran compatible con la ley vigente.

En sentido contrario, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y Ecologistas en Acción han argumentado que estas muertes contravienen la prohibición establecida por la normativa europea.

En las vistas, que ha presidido el magistrado Carlos Lesmes, expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han analizado seis recursos, presentados por el Gobierno de Cantabria contra sentencias del Tribunal Superior de esta Comunidad; y por los colectivos ecologistas, que pretenden modificar los fallos judiciales que avalan la actuación del Ejecutivo asturiano.

Adrián Barbón

Precisamente, el Gobierno del socialista Adrián Barbón ha defendido que los recursos de los ecologistas contra su normativa ya no tienen validez, lo que en el vocabulario jurídico se denomina "pérdida sobrevenida del objeto" del recurso. Así, considera que la modificación en abril de 2025 de la ley de prevención del desperdicio alimentario, que se llevó a cabo tras aprobarse una enmienda presentada por el PP en el Senado, ha retirado al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

En sentido contrario, la abogada de la asociación ecologista Ascel ha argumentado en la vista que la ley asturiana ha aprobado un cupo del 9% de "extracciones", sin antes conocer si se cumplen los requisitos para autorizar las muertes, y sin determinar si puede tratarse del "macho alfa o la hembra reproductora, algo muy relevante".

En cuanto a si el cambio legislativo ha dejado sin objeto los recursos, la letrada ha reconocido que si bien se ha sacado al lobo del listado "al Norte del río Duero", no se ha producido "una derogación expresa". Además, ha afirmado que el Defensor del Pueblo ya ha recurrido la aprobación de esta ley ante el Tribunal Constitucional.

"El lobo ha prosperado"

Sin embargo, en el caso de Cantabria es el Ejecutivo de Santander el que ha recurrido las resoluciones del Tribunal Superior (TSJC), que frenaron los permisos que había autorizado para acabar con varios de estos animales. En su discurso en el Supremo, el letrado que ha representado al Gobierno cántabro ha afirmado que el lobo "ha prosperado en el Norte de España". Y que pese a la normativa de algunos países europeos, como es el caso de Finlandia que exige la identificación del especimen que va a ser matado, "no parece que esto pueda aplicarse en España".

En este sentido, este abogado ha considerado que el criterio que ha fijado el TSJ cántabro, que va en contra de la interpretación del Gobierno de esta región, "no se fija en la orden ministerial", por lo que no se puede exigir, ya que estas medidas serían inviables.

Por su parte, las letradas de Ecologistas en Acción y de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) han defendido el "rigor" de las sentencias del TSJ cántabro en contra de las políticas en esta Comunidad. De llevarse a cabo estas, ha argumentado la defensora de Ecologistas en Acción, supondría "desnaturalizar el régimen de protección del lobo".