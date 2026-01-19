Fiestas
Los mayores de Sant Joan celebran su día en Sant Rafel
Las personas mayores del municipio de Sant Joan celebraron este sábado el día de su patrón con una jornada muy especial en la que se juntaron vecinos de las localidades de todo el municipio.
El día comenzó con una misa en la iglesia de Sant Llorenç, desde donde parte de ellos salieron rumbo a Sant Rafel, donde se encontraron con los mayores que no habían asistido al oficio religioso para celebrar una comida de hermandad en el restaurante Es Cruce. «Compartimos mesa, conversaciones y muy buenos momentos», indican desde el Ayuntamiento de Sant Joan. A la conmemoración, en la que los asistentes degustaron un arroz, entre otras viandas, asistió la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, y también la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell.
