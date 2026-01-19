El accidente de trenes de Córdoba deja al menos 40 muertos y la cifra aún podría crecer

El número de víctimas mortales en la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, se eleva ya a 40 fallecidos. Una cifra de muertos que pasó de 39 con las primeras luces del día y tras una intensa madrugada de trabajo de los equipos de rescate, a uno más que se ha confirmado esta tarde, en torno a las 19.00 horas. Pero en cualquier caso, esta cifra de 40 muertos aún no es la definitiva. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presente en el lugar del accidente desde la madrugada, explicó este lunes por la mañana que las labores de rescate se centraban en la extracción e identificación de los cadáveres que, muy previsiblemente, aún permanecían en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el choque con el tren de Iryo. "No va a ser rápido; es un trabajo duro y complicado", señaló el presidente pasado el mediodía. La maquinaria pesada que debe elevar los vagones siniestrados tenía dificultades para acceder y maniobrar debido a la complejidad del terreno. Hasta el punto de que una de las opciones que se estudió fue partir los vagones en dos para poder acceder dentro. Moreno describió esos vagones como "un amasijo de hierros".

Ha sido este lunes cuando ha comenzado la instalación de una gran grúa, aunque las tareas se prevén lentas, según ha informado el presidente andaluz, que ha comparecido junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplazado al lugar del siniestro.

Sara Fernández

Entre las víctimas cuyas identidades ya han trascendido están el maquinista del Alvia, dos periodistas de Huelva, un agente de la Policía Nacional natural de Córdoba, una maestra de Bujalance (Córdoba) que trabaja en Madrid o los cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría, en Huelva, de la que solo ha sobrevivido una niña de seis años. Entre los desaparecidos hay un cardiólogo del hospital de la Paz en Madrid.

Balance de heridos y pacientes aún ingresados

A poco más de media hora en coche de la zona cero, en Córdoba, 41 heridos -37 adultos y 4 niños- continúan ingresados en hospitales de la ciudad, la mayoría en el Reina Sofía, dos de ellos en Andújar (Jaén), y uno en Huelva, a donde fue trasladado desde el Reina Sofía. Doce de los heridos, uno menor de edad, están en la uci y 81 han sido ya dados de alta. En total, los pacientes asistidos han sido122, entre ellos cinco niños.

Tanto en Córdoba como en las ciudades de procedencia y destino de los trenes; Huelva, Málaga, Sevilla y Madrid, la Guardia Civil ha habilitado puntos para la toma de muestras de ADN a las familias. Son los familiares que se enfrentan a la mayor incertidumbre, ya que aún no tienen constancia del paradero de quienes viajaban en el tren. En ese sentido, se han vivido escenas de intenso dolor en el centro cívico de Poniente, en la capital cordobesa, donde esperan información familias de al menos treinta y tres pasajeros que siguen desaparecidos o entre los cadáveres sin identificar.

Lucía Feijoo Viera

A primera hora la tarde, el equipo de 16 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, se ha reforzado con once profesionales más procedentes de Granada, Jaén, Sevilla y Málaga, además de la coordinadora de los institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva. Asimismo, la cámara de grandes catástrofes del Instituto de Medicina Legal, con capacidad para 45 cuerpos, se ha habilitado para poder albergar casi una veintena más de plazas, hasta 61 cadáveres. La Junta informaba de esta ampliación a las 15.55 horas, cuando la cifra de fallecidos provisional todavía era de 39.

El Instituto de Medicina Legal ha recibido ya un total de 37 cuerpos. De ellos, los médicos forenses han realizado un total de 23 autopsias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) constituido por el accidente de trenes.

La investigación del siniestro: posibles causas

En cuanto a las causas del siniestro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la zona cero de la tragedia, ha pedido tiempo para dar con las causas del accidente, evitando incluso referirse a hipótesis. "El tiempo y el trabajo de los técnicos darán con la respuesta", ha señalado, a la vez que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para informarse por medios contrastados y fuentes oficiales frente a los "bulos" que generan "zozobra y extienden el dolor".

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detalla que, según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario. El presidente de Renfe descartó esta mañana la posibilidad de un fallo humano, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al accidente en unas primera comparecencia como "tremendamente extraño".

IGAT

Llamada del maquinista

Esta noche, en declaraciones a la SER, Puente ha insistido en que en estos momentos se sabe que sí hubo choque entre los trenes, pese a que el responsable de Renfe dudaba a primera hora del día, y que parece que la velocidad era la adecuada, por lo que el fallo humano sería complicado, pese a que no se descarta ninguna hipótesis. El titular de Transportes ha dicho que no se puede descartar un fallo de infraestructuras o del material rodante o, incluso, una confluencia de varios factores al mismo tiempo. Quiso recalcar que ni el propio maquinista de Iryo, en su primera llamada, supo explicar qué había ocurrido en el accidente. "No sabía que había pasado. Dijo 'he tenido un enganchón'". Puente ha confirmado que había roturas en la vía donde tuvo lugar el accidente, pero descarta que eso sea un indicio determinante, ya que faltaría por determinar si esas roturas en la vía son causa o consecuencia del descarrilamiento.

Por otro lado, el ministro ha apuntado al 2 de febrero como fecha para apertura completa de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

También la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se trasladó ayer a Adamuz, junto al fiscal jefe de Córdoba y el fiscal designado al Partido Judicial de Montoro. La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Montoro, que estaba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se desplazó al lugar del siniestro desde la noche del domingo.

El Gobierno decreta tres días de luto nacional

El presidente del Gobierno ha anunciado en Adamuz tres días de luto oficial en todo el país, a partir de esta medianoche, y ha destacado la buena coordinación entre administraciones. "Unidad en la respuesta" y "lealtad institucional", ha subrayado en una breve comparecencia en la caseta municipal de Adamuz, instalaciones donde se montó el hospital de campaña de las primeras horas y que durante toda la madrugada y buena parte de la jornada de hoy ha sido uno de los puntos de referencia para los servicios de emergencia. Sánchez ha estado acompañado en Adamuz por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno.

Lucía Feijoo Viera

Adamuz, un pueblo volcado con las víctimas

Cerca de las autoridades, aún se amontonaban las mantas aportadas por vecinos de la localidad, un pueblo de unos 4.000 habitantes que se ha volcado con las víctimas del accidente, como lo hicieron los de otros municipios cercanos del Alto Guadalquivir como Villafranca, Montoro o El Carpio. El propio alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, fue de los primeros en llegar al lugar del descarrilamiento. "Cuando llegué al punto donde ocurrió el choque de trenes sentí auténtica desolación ante una situación tremenda", explicó.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba). / Guardia Civil / EFE

La zona cero del accidente se encuentra ubicada en plena Sierra Morena, a unos dos kilómetros del desvío entre la carretera de Adamuz y Obejo, en un punto de difícil acceso con vehículos, sobre todo de autobuses y ambulancias, por lo que la evacuación fue muy compleja desde el primer momento. Uno de estos vecinos, Gonzalo Sánchez, vendedor de cupones de la ONCE logró acceder al lugar en un quad y ayudar en el rescate de varias personas. Sara, otra vecina que no dudó en ofrecerse como voluntaria describía la dureza de la situación sobre todo entre "las familias que habían quedado separadas", una circunstancia que calificó de "horrorosa".

La ola de solidaridad de Adamuz se ha extendido este lunes por toda la provincia, Andalucía y el resto de España, con minutos de silencio y la actividad política prácticamente paralizada. Los Reyes de España, desde Atenas, donde están por el funeral de Irene de Grecia, han expresado su consternación. Este martes, Felipe y Letizia se desplazarán a Córdoba.