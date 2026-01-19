Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento trenDesamparados en el infiernoConsellLa victoria del UD Ibiza
instagramlinkedin

Social

Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Unas once personas reciben las primeras atenciones de la Cruz Roja en el Centro de Educación Ambiental

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los heridos desplazados al Centro de Educación Ambiental.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los heridos desplazados al Centro de Educación Ambiental. / Paula Ruiz

Fabiola Mouzo

Córdoba

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado en la capital está atendiendo a víctimas leves del accidente ferroviario de Adamuz que han sido derivadas desde el hospital Reina Sofía tras recibir el alta médica. Un total de 11 personas adultas han pasado la noche en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de Córdoba y continúan a la espera de un medio de transporte para regresar a sus provincias de origen. Al lugar se ha desplegado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, técnicos en emergencias sanitarias y voluntariado de acompañamiento tras una noche muy dura para los afectados.

La labor principal del dispositivo es “el acompañamiento y el apoyo psicosocial”, además de la cobertura de necesidades básicas. Las personas atendidas reciben kits de higiene y de ropa, alimentación, mantas y ropa de abrigo, así como cargadores de móviles para mantener el contacto con sus familiares.

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado / Paula Ruiz

Dispositivo con relevos y atención permanente

El equipo desplegado está formado por técnicos en emergencias sanitarias, psicólogos y psicólogas especializados en intervención psicosocial y voluntariado de acompañamiento. El dispositivo funciona con relevos para garantizar la atención todo el día, tanto a las personas afectadas como al propio personal que ha trabajado durante la noche.

Noticias relacionadas y más

La respuesta del voluntariado ha sido “inmediata y amplia”, con apoyo no solo desde Córdoba capital, sino también desde provincias cercanas. Desde Cruz Roja subrayan que, aunque la ayuda siempre es bienvenida, en este tipo de situaciones se requieren perfiles específicos y una coordinación adecuada. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la sede o los canales oficiales de la organización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Informe Foessa: El norte de Ibiza, paraíso de la vivienda vacía
  2. Olas de más de ocho metros y viento: Ibiza se prepara para una alerta naranja con la borrasca Harry
  3. Obituario: José Tur Viñas, 'Pepe Sulaies', un «puntal» para la Marina y el comercio de Ibiza y Formentera
  4. Una residente con trabajo todo el año en Ibiza: “Me voy en un par de días. No puedo permitirme ni tomar un café”
  5. Mila Fernández, modelo 'curvy' de Ibiza: 'Todos los cuerpos son bonitos
  6. Un influencer descubre un manantial secreto en Ibiza: 'Dicen que esta agua guarda memoria, respeto y una energía muy especial
  7. Los responsables del error que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el hospital de Burgos podrían ser acusados de homicidio imprudente
  8. Pescadores Recreativos de Formentera: 'Es imposible hacer la declaración de capturas cuatro horas antes de entrar a puerto

Especialistas forenses de la Guardia Civil investigan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

El Govern lanza el “Cheque canguro” con ayudas de hasta 4.000 euros al año para facilitar la conciliación familiar

El Govern lanza el “Cheque canguro” con ayudas de hasta 4.000 euros al año para facilitar la conciliación familiar

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió

GxF denuncia contradicciones y errores en los datos de tráfico de Formentera.eco aportados por Sa Unió
Tracking Pixel Contents