Charla con Pino Sagliocco en la Escuela de Hostelería
Ibiza
El productor musical Pino Sagliocco ofrecerá este martes una charla en la Escuela de Hostelería de Ibiza. Sagliocco conversará con Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza, en una iniciativa dirigida a los alumnos del Curso de Especialista MICE y Organización de Eventos.
La sesión, a la que se conectarán alumnos de la escuela de Mallorca, comenzará a las seis de la tarde y durará unas dos horas. Está abierta al público, aunque es necesario avisar al centro en el 609 88 03 62 o a través de la dirección de correo electrónico ehib-eivissa@ehibeivissa.es.
