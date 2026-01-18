Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infrome exclusivo socialManuel BretonObituario Jose TurFoessa
instagramlinkedin

Charla con Pino Sagliocco en la Escuela de Hostelería

Pino Sagliocco en una imágen de archivo

Pino Sagliocco en una imágen de archivo / DI

Redacción Ibiza

Ibiza

El productor musical Pino Sagliocco ofrecerá este martes una charla en la Escuela de Hostelería de Ibiza. Sagliocco conversará con Joan Serra, exdirector de Diario de Ibiza, en una iniciativa dirigida a los alumnos del Curso de Especialista MICE y Organización de Eventos.

La sesión, a la que se conectarán alumnos de la escuela de Mallorca, comenzará a las seis de la tarde y durará unas dos horas. Está abierta al público, aunque es necesario avisar al centro en el 609 88 03 62 o a través de la dirección de correo electrónico ehib-eivissa@ehibeivissa.es.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents