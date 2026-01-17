Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: "Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido"

"Cuando empecé a consumir, base, le robaba a mi madre...". "¿Qué es la base?", pregunta esta periodista, "la base es lo puro que se le saca a la cocaína, eso se fuma. Entré en la cárcel y me quité de todo, porque eso arruinó mi vida", asegura Laura Cantero, una joven de Lucena (Córdoba), de 27 años de edad, que ha rehecho su vida después de pasar un año en prisión.

A la luz de los hechos denunciados por una presunta víctima, el Ministerio Fiscal solicitó para ella seis años de privación de libertad. Ingresó en el centro penitenciario de Alcolea en marzo de 2024, de forma preventiva, y lo abandonó un año más tarde, el mismo día del juicio. Le atribuían, a Laura y a un amigo de entonces, la supuesta comisión de un robo con violencia y unas lesiones sobre una mujer que sufrió una herida en la cabeza y cuya riñonera desapareció, presuntamente, en un "fumadero" de Lucena.

La Audiencia provincial de Córdoba señala, en su sentencia absolutoria, que "ambos acusados se hallaban en situación de prisión provisional, hasta que, al finalizar el juicio, solicitó el fiscal el levantamiento de la medida cautelar". Esta joven recuerda que "después de un año en prisión, cuando llegó el juicio, dijo que yo no había sido".

Doce meses antes, la supuesta víctima había denunciado a Laura, afirmando que la había golpeado con una barra de hierro en la cabeza y que, junto al otro acusado, le habían robado. Laura apunta que el enfrentamiento no pasó de unos empujones. Detrás de la denuncia, opina, podrían hallarse los celos o el interés económico. "La achuché, con la mala suerte de que cayó para atrás".

"Eres un excluido social"

La prisión preventiva, sin embargo, ha tenido consecuencias importantes para Laura. "Eres un excluido social y nadie quiere nada contigo. Es increíblemente horrible", asegura. Recuerda que al llegar a la cárcel estaba "súper asustada. Yo pesaba 40 kilos, tenía 25 años, y allí había 70 mujeres mirándome. Tienes que hacerte respetar".

Laura Cantero, ex reclusa, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / Paula Ruiz

También comenta que, en la cárcel, "si no tienes dinero, no vives, porque una botella de agua te vale dinero. Y no ves a tu familia en toda la semana. Los ves los domingos, a través de un cristal, 40 minutos. Se te parte el alma". Durante su estancia allí, reanudó sus estudios de la ESO, practicó deporte e hizo costura y mandalas.

"Salí y es como si tuviese el alma curada"

"Cuando me dijeron estás suelta, yo lloraba como un niño chiquito. Vi las puertas, que tienes que pasar ocho o nueve, salí y es como si tuviese el alma curada. La libertad es lo más bonito que puede tener una persona", afirma. Ahora, recibe apoyo psicológico y busca trabajo. De momento, es empleada doméstica.

En la historia personal de Laura se entrelazan la adicción a la droga y el paso por prisión, y es que una cosa llevó a la otra. Ella entiende que "si consumes, el final es la prisión o morirte". En la actualidad lleva "dos años limpia de todo. Ni alcohol, ni droga". Acerca de la adicción, Laura explica que las sustancias te reportan "cinco minutos de placer en los que te olvidas de todo, pero cada cinco minutos quieres volver a consumir, porque si no, te duelen los huesos y estás todo el día vomitando. Yo vendí todo, los muebles de mi casa, la televisión... Viví en una obra y dormía en un coche", lamenta.

No obstante, una vez rehabilitada, "cuando ya ves que no te hace falta, es como si el cuerpo respirara, como si dijera: ya se fue de mi vida", detalla. Al ser preguntada por el impacto de esta situación en su familia, Laura explica que, sobre todo, su madre y su hermana mayor "lo han pasado fatal, pero ahora están súper contentas". En estos momentos, planea finalizar sus estudios de la ESO y realizar un curso de marketing digital. También ha escrito un libro sobre su experiencia y espera "ayudar a otras personas, para que vean que se puede salir de eso". "Yo me siento muy orgullosa, porque salir no es nada fácil", reivindica.