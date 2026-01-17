"Escribo a Irene de Grecia en cirílico": el Concurso Internacional de Piano de Ibiza recuerda a la hermana de la reina Sofía

"¡Lo escribo en cirílico que así me entiende mejor la princesa!", exclamó ufano el Maestro George Hadjinikos, mientras le entregaba a Angelina Forés varios folios manuscritos con una caligrafía hermosa, pero grande, propia de alguien que ha escrito mucho, pero con presbicia galopante. En otro papelito había escrito varios faxes de contacto de Grecia, de una fundación en la India, de la Fundación Mundo en Armonía en Madrid y del Palacio de la Zarzuela, también en Madrid.

Carta de Irene de Grecia a Jaime Ferrer en 2015. | CENTRE CULTURAL DE SANT CARLES

Angelina hizo varios paseos entre el centre parroquial y el recién inaugurado Estanco San Carlos, a 350 metros carretera abajo. Llevaba los folios manuscritos en una carpeta. No era por privacidad, porque con el alfabeto cirílico estaba garantizado el desconocimiento del mensaje, sino por comodidad y por preservar la integridad de los folios evitando el sudor de manos veraniego. Pasar varias hojas a destinos nacionales e internacionales y confirmar su recepción mediante el visto bueno del destinatario fue cosa de bastantes paseos. Angelina devolvió los comprobantes al Maestro Hadjinikos y este lanzó una sonora exclamación bilingüe:

Otra misiva de la princesa, en la que felicita a Ferrer por el 30 aniversario del Centro Cultural de San Carlos. | CENTRE CULTURAL DE SANT CARLES

«¡Oh, fantástico, fantástico! ¡We will achieve it!» (¡Lo conseguiremos!).

Despedida de Irene de Grecia y George Hadjinikos con los miembros del Centre Cultural de Sant Carles. 17 de septiembre de 2000. | MOISÉS COPA

Era septiembre de 1999. Era la primera vez que el Maestro Hadjinikos (Volos, Grecia, 1923- Atenas, 2015) estaba en la isla y como miembro del jurado del Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Fue un flechazo. Ibiza era como su Grecia natal, mediterránea, cálida, un crisol de culturas y el certamen le supuso una sorpresa mayúscula por la excelencia de los pianistas concursantes. Hadjinikos hablaba griego, inglés (tenía doble nacionalidad griega y británica), alemán, italiano, un poco de francés y otro poco de castellano. La simpatía y la afectuosidad que logró con Jaime Ferrer y Angelina Forés, mis padres, fue inmediata. Enseguida les contó sus planes para convencer a una de sus mejores antiguas alumnas para que aceptara la presidencia honorífica del certamen y viniese hasta la isla. Se refería a Irene, SAR la princesa Irene de Grecia (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1942), hermana de la reina Sofía (Psijicó, Grecia, 1938).

Irene de Grecia compartiendo confidencias con Jaime Ferrer y Angelina Forés. 16 de septiembre de 2000.

Con el fin de la ocupación alemana nazi de Grecia y el proceso de liberación, la familia real griega regresó a su país. Allí, en la década de 1950 y principios de la década de 1960, Hadjinikos fue profesor de piano de Irene y de Sofía, aunque bastante más de Irene que de Sofía, se afanaba en aclarar el propio Maestro. Las suposiciones nos las dejaba hacer al resto, fuera porque Irene tenía un talento artístico innato o porque a Sofía, al ser la primogénita, le tenían reservados otros deberes más «urgentes». De este modo, Irene estudió piano con Gina Bachauer y George Hadjinikos en Atenas y, después, con Nadia Boulanger en París. Tenía talento, gusto, musicalidad y llegó a dar conciertos de piano como profesional.

La princesa Irene de Grecia, en el centro, con otros miembros del jurado del Concurso Internacional de Piano de Ibiza en septiembre de 2000.

Así llegó la princesa a Ibiza

Con estos antecedentes y con la explicación del milagro ibicenco, contado en cirílico y enviado por fax de la mano de su antiguo mentor, la princesa Irene aceptó la presidencia de honor para la edición del siguiente verano, en 2000.

Llegó a la isla en avión, en vuelo regular, pidiendo que se anotaran los puntos a la tarjeta de su compañía. Salió por la sala de autoridades, con un escolta y con la máxima discreción, solicitada desde su oficina del palacio de la Zarzuela. Se hospedó en el Fiesta Hotel Cala Llonga, con estancia gratuita pagada por los propietarios de la cadena hotelera, la familia Matutes. Don Toni Matutes trataba directamente estas cuestiones con Jaime Ferrer y la confianza era absoluta. Entrada el 12 de septiembre y salida el lunes 17.

Tal era la prudencia de los organizadores que el entonces presidente del jurado, el Maestro Joaquín Soriano (León, 1941 – Madrid, 2025), recalcó en varias ocasiones a Jaime Ferrer que era imposible que la princesa Irene viniese en persona hasta Sant Carles. Le recordó que, en España, solo el Concurso Internacional de Piano de Santander contaba, por aquel entonces, con una presidenta de honor de alto rango, que era la infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos. Del mismo modo, los organizadores recordaron al Maestro Soriano que la presidencia honorífica de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, era un exquisito paralelismo.

Sin embargo, al llegar la princesa a Sant Carles, la expectación fue máxima. Estuvo la semana del Concurso allí, sentada en el jurado, como un simple miembro más. Compartió confidencias, valoraciones y emociones con los miembros del jurado de esa edición, con Joaquín Soriano (España) a su izquierda y George Hadjinikos (Grecia) a su derecha, junto al resto de artistas: Heidi Wolf Kaufmann (Alemania), Jan Reichow (Alemania), Perfecto García Chornet (España), Vittorio Pelliteri (Italia), Sofya Melikyan (Armenia) y Mª Ángeles Ferrer Forés (España). En esa edición se inscribieron 40 concursantes de casi todas las comunidades autónomas y participantes de Francia, Venezuela, Rusia, Alemania, Turquía, Corea del Sur, Japón, Guatemala, Grecia, Cuba, Líbano, Bielorrusia, la extinta Yugoslavia, Ucrania y Bulgaria. El ámbito internacional llamó la atención de Irene de Grecia y el talento de los jóvenes le asombró. Presidió la gala final y entregó los premios al pianista Eugeni Ganev (Bulgaria, 24 años) y la pianista juvenil Diana Brekalo (Alemania, 15 años).

Su compromiso con Sant Carles y el Concurso se prolongó durante dos décadas, hasta 2023 cuando, por motivos de salud, se retiró de la vida pública. Cada edición enviaba una carta de motivación para los participantes que se incluía en el programa de mano. Finalizado el certamen, recibía a Jaime y Angelina en su despacho madrileño de la Fundación Mundo en Armonía, quienes le contaban anécdotas y detalles de los ganadores.

En fin, eternamente agradecidos por tantos años de complicidad con el Concurso Internacional de Piano de Ibiza. Descanse en paz y armonía.