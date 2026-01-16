Las peticiones para construir un búnker se disparan en Murcia por culpa de Trump

Las peticiones para construirse un búnker en la Región de Murcia se han disparado debido al actual panorama político internacional, y especialmente desde que Estados Unidos bombardeó Venezuela, indica a La Opinión Fernando Díaz, dueño y socio fundado de la empresa Murcia Bunker Solution, firma que, en sus cinco años de vida, está teniendo más trabajo que nunca.

En Plaza de las Flores, uno de los enclaves más concurridos de Murcia, destaca una gran valla publicitaria que anuncia la posibilidad de construir un búnker en la Región: "¿Listo para asegurar tu futuro?", reza el enorme cartel junto a una fotografía de un búnker en construcción.

Muchos ciudadanos fotografiaron y compartieron en sus redes sociales esta publicidad, dando a conocer una realidad de la que poca gente estaba al tanto: la existencia de una empresa en la Comunidad especializada en refugios de alta seguridad.

Detrás de estos anuncios se encuentra la citada Murcia Bunker Solution, una compañía formada por Pedro Jesús Gómez, socio comercial en Murcia, y Fernando Díaz, responsable técnico y socio fundador a nivel nacional. Ambos explican a este diario que "la Región se ha convertido en uno de los territorios con mayor demanda en este tipo de trabajos".

De momento, en la Comunidad la compañía ha levantado cinco búnkeres y tiene dos más en marcha, precisa Díaz, que detalla que, para contar con uno de estos refugios, hace falta, principalmente, "espacio". "Los hemos hecho ya en casas con terreno, de Abarán y Murcia", manifiesta al respecto, "casas que tienen entre 90 y 100 metros de jardín". En el caso de un bloque de pisos al uso, "se puede bunkerizar el sótano", asegura.

A la pregunta de cuál es el perfil de la gente que se hace un búnker, el propietario de Murcia Bunker Solution revela que "está cambiando un poco". En este sentido, especifica que "antes era gente de muy alto nivel, ahora la clase media también se interesa" por contar con un refugio, por si pasase una situación muy adversa, dado que "la cosa se ha ido complicando", en referencia al convulso orden (o desorden) mundial.

Díaz destaca que las visitas a la página web de su empresa se multiplicaron por 10 desde que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro: "Estábamos teniendo una media de 200 visitas al mes, ahora alrededor de 2.000", significa.

En hacer un búnker se tarda entre 30 y 45 días, "depende del tamaño", apostilla el empresario, que comenta que Cataluña, Comunidad Valenciana y la Región se llevan la palma, en el conjunto del país, en personas interesadas en contar con este lugar seguro. "De momento, en España, hay entre 20 y 25" búnkeres terminados.

Pedro Jesús Gómez, por su parte remarca que los búnkeres que construyen están diseñados para ofrecer autonomía total y un alto nivel de protección ante situaciones extremas y "son totalmente personalizables, el cliente puede elegir qué quiere incorporar".

"Todos llevan filtro NBQ (acrónimo de Nuclear, Biológico y Químico) de última generación, son completamente estancos y están fabricados con acero de máxima calidad, utilizando soldadura de titanio", hace hincapié.

Un operario de la empresa sobre uno de los modelos de búnker prefabricados. / Búnker FD

Al mismo tiempo, destaca que las estructuras se instalan enterradas y reforzadas con hormigón, y se entregan completamente equipadas para una estancia prolongada: "Incluyen cocina, frigorífico, camas, trajes antirradiación, máscaras, comunicaciones vía satélite y placas solares. Todo funciona de manera independiente del exterior", añade.

Cuánto cuestan

La empresa ofrece diferentes gamas de producto, "desde búnkeres prefabricados en acero con acabados estándar hasta grandes proyectos a medida. "Tenemos búnkeres de entre 50 y 80 metros cuadrados, con la terminación que el cliente desee. Son productos ‘llave en mano’ y están preparados frente a ataques biológicos, químicos o nucleares", explica Fernando Díaz.

Respecto al precio, ambos socios apuntan que depende del tamaño, el equipamiento y las características del terreno. "El modelo más básico es para cuatro personas, tiene unos 12 metros cuadrados y ronda los 80.000 euros, aunque puede variar por la excavación. Un modelo de 12 metros por tres puede situarse en torno a los 120.000 euros", detallan.

Si hablamos de proyectos más ambiciosos, el coste de la obra puede incrementarse notablemente: "También realizamos búnkeres de 300.000, 400.000 o incluso 500.000 euros".