El juez que condenó a Juana Rivas, citado para una vista preliminar por escribir mensajes contra inmigrantes: le acusan de odio

Manuel Piñar, magistrado que condenó a Juana Rivas por sustracción de menores, ha sido citado el próximo 1 de octubre, a las 9 horas, para una audiencia preliminar en el procedimiento donde se le acusa por la comisión de un presunto delito de odio. La Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, defendida por el abogado Carlos Aránguez, le denunció tras una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que atacaba a colectivos minoritarios.

Piñar, jubilado voluntariamente desde 2024 y por entonces titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, habría publicado en su cuenta de Facebook entre enero y agosto de 2022 frases del estilo: "Un moro, ilegal, ocupa y matando gente. Somos tolerantes".

La acusación, ejercida por el letrado Carlos Aránguez, pide para el juez año y medio de cárcel. Además, solicitan 11 meses de multa a razón de 20 euros diarios. En caso de no comparecer algunas de las partes a la citación realizada por el Tribunal de Instancia de Granada.

Publicaciones "racistas, xenófobas y despectivas"

La denuncia presentada por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género recoge publicaciones en las que Piñar habla de "bazofia" a los implicados en el caso Alsasua o tildó de "iluminado" a Luis García Montero. La denuncia cataloga de "racistas, xenófobas y despectivas con colectivos minoritarios" y las encuadra en el delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

La mayoría de las publicaciones denunciadas por la acusación son compartidos de noticias que Piñar comenta relacionando a los inmigrantes con la delincuencia. Valga como ejemplo un texto que apunta: "Lo que más sorprende de la delincuencia moruna es el desparpajo con el que atropellan y la falta de empatía con las víctimas, fruto de una supuesta superioridad que ellos creen tener sobre el resto del mundo por ser creyentes musulmanes, la verdadera religión para sus cortas luces. Están haciendo una pequeña parte de lo que hicieron en sus invasiones pasadas, aunque eso no era exclusivo de su cultura, pero otras han rectificado. Muchos de ellos no y siguen lo mismo que hace mil años: atropellar, violar, explotar y someter".

Otra de ellas, compartida en mayo de 2022 por una reyerta en una feria andaluza, expone: "La tremenda paliza a dos jóvenes propinada por tres negros vigilantes de la caseta del PSOE. Menos mal que los que pegan son negros y la caseta de la izquierda. ¿Dónde está el basura Ferreras?".

Piñar en estas publicaciones compartidas en su Facebook no solo apunta a marroquíes y negros. También a un holandés -"aquí viene la chusma de todo el mundo y prospera haciendo lo que no puede hacer en otro sitio"- y a los chinos, de los que escribió: "Son un gran peligro para el mundo. Su falta de empatía es asombrosa, de comer bichos salen todas las grandes pandemias y van a exterminar muchas especies con su incultura, que si el cuerno de rinoceronte, que si la hiel de oso, que si los testículos del tigre".

En su declaración ante el Juzgado de Instrucción en 2024, el magistrado negó haber escrito estos mensajes. Incluso, llegó a encuadrar la demanda en una persecución políticamente y enseñó un vídeo para demostrar lo fácil que es suplantar la identidad de alguien en redes sociales. Finalmente, el caso llegará al acto de conciliación en octubre de 2026. Luego, quedará fijada la fecha de celebración del juicio.