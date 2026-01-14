Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Platja d'en BossaDrama alquiler pensionistaCondena tatuador abuso clientaFallece Daniel Moreno
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía abre una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada, lo que provocó su fallecimiento

Una imagen del hospital de Burgos.

Una imagen del hospital de Burgos. / EFE

EFE

Burgos

La Fiscalía de Burgos ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, este miércoles han procedido a abrir diligencias de investigación preprocesales, después de que el centro hospitalario admitiera que un fallo humano había derivado en la muerte de dos pacientes y afectado a tres más que se encuentran bajo vigilancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
  2. Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
  3. Siniestro total en Ibiza: un coche se sale de la vía, derriba una caseta agrícola y queda incrustado en los muros
  4. Carnaval en Ibiza: Sant Antoni ya tiene fecha y hora para la rúa
  5. Paso para peatones y ciclistas en Ibiza: Lo que incluirá la futura rotonda del cruce de los Cazadores
  6. La Feria de atracciones de Navidad de Ibiza anuncia una increíble oferta para sus últimos días
  7. Retorno al terrible incendio de Platja d'en Bossa: brotes verdes en medio de la destrucción
  8. Condenado a cinco años de prisión el tatuador de Ibiza que metió los dedos en la vagina a una clienta

La exmujer del tatuador condenado en Ibiza por abusos sexuales vuelve a reclamar su inocencia por fugarse con el hijo de ambos

La exmujer del tatuador condenado en Ibiza por abusos sexuales vuelve a reclamar su inocencia por fugarse con el hijo de ambos

Entra en marcha la desaladora móvil de Sant Antoni para abastecer de agua a los camiones cisterna

Entra en marcha la desaladora móvil de Sant Antoni para abastecer de agua a los camiones cisterna

El IEE reclama rectificar la rotulación del Camí del Calvari por una falta ortográfica en catalán

El IEE reclama rectificar la rotulación del Camí del Calvari por una falta ortográfica en catalán

DIRECTO | Montero comparece tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Buscan a una patera que salió el 13 de enero de Argel con destino a Formentera y 11 personas a bordo

Buscan a una patera que salió el 13 de enero de Argel con destino a Formentera y 11 personas a bordo

La Catedral de Ibiza cierra al público: ni visitas ni culto hasta final de marzo

La Catedral de Ibiza cierra al público: ni visitas ni culto hasta final de marzo

Las imágenes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por María Jesús Montero

Las imágenes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por María Jesús Montero
Tracking Pixel Contents