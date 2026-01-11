Sorteohttps://www.elperiodico.com/es/sociedad/20260111/sorteo-gordo-primitiva-domingo-11-enero-125584524s
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 11 de enero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 11 de enero de 2026 es: 7, 12, 26, 43 y 45, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- Piden siete años para dos jóvenes 'sin conocimientos para navegar' por pilotar una patera desde Argelia con dos menores a bordo
- La Justicia tumba un plan para ocultar propiedades en Ibiza y evitar una deuda de 551.000 euros
- Más de 550 objetos perdidos en Ibiza buscan nuevo dueño a través de Cáritas
- Los ayuntamientos de Ibiza se preparan para el frío: refugios para quienes viven en la calle
- Testigos de la grúa volcada en Ibiza: 'Desde nuestra obra veíamos cómo se balanceaba por el viento
- Historia de Ibiza: Cuando Sant Carles ayudó a financiar la guerra de Roma