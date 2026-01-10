El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acogió este sábado una de las citas más esperadas del programa de fiestas patronales de la localidad, la Super Flower, que arrancó a mediodía con su versión mini, dirigida a los más pequeños, y continuó a última hora de la tarde con una fiesta enfocada ya al público adulto. Residentes y visitantes acudieron, como es costumbre, ataviados con sus mejores galas hippies para viajar a los años sesenta y setenta de la mano de los dj Javi Box, DJ Pharma y Sr. Cardona. Este mismo sábado, los adolescentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar en el Espai Joven del evento friki y retro FlowerFreak, organizado por la Asociación Otaku.

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower / J.A. Riera

