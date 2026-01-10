Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenada por acusar a dj de violaciónAccidente policía IbizaPlanes fin de semanaVicent Marí, ante el juez
instagramlinkedin

Fiestas de Sant Antoni

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower | FOTOS DE J.A.RIERA

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower | FOTOS DE J.A.RIERA

El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acogió este sábado una de las citas más esperadas del programa de fiestas patronales de la localidad, la Super Flower, que arrancó a mediodía con su versión mini, dirigida a los más pequeños, y continuó a última hora de la tarde con una fiesta enfocada ya al público adulto. Residentes y visitantes acudieron, como es costumbre, ataviados con sus mejores galas hippies para viajar a los años sesenta y setenta de la mano de los dj Javi Box, DJ Pharma y Sr. Cardona. Este mismo sábado, los adolescentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar en el Espai Joven del evento friki y retro FlowerFreak, organizado por la Asociación Otaku.

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower / J.A. Riera

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower / J.A. Riera

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower

Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents