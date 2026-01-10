Fiestas de Sant Antoni
Sant Antoni entra en calor a ritmo de la Super Flower
El Passeig de ses Fonts de Sant Antoni acogió este sábado una de las citas más esperadas del programa de fiestas patronales de la localidad, la Super Flower, que arrancó a mediodía con su versión mini, dirigida a los más pequeños, y continuó a última hora de la tarde con una fiesta enfocada ya al público adulto. Residentes y visitantes acudieron, como es costumbre, ataviados con sus mejores galas hippies para viajar a los años sesenta y setenta de la mano de los dj Javi Box, DJ Pharma y Sr. Cardona. Este mismo sábado, los adolescentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar en el Espai Joven del evento friki y retro FlowerFreak, organizado por la Asociación Otaku.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- La UD Ibiza ficha a un delantero con pasado en Primera División
- Inés, testigo del accidente del coche de la policía de Ibiza: 'Han puesto su vida en peligro para salvar otra
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Indignación en Ibiza por las entradas de Ara Malikian agotadas en menos de un minuto: 'Estoy muy enfadada
- La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera de Escena
- Un trabajador de limpieza de Valoriza en Ibiza: 'Estamos mal equipados y pasamos mucho frío
- La última gran nevada en Ibiza