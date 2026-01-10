Projecte Mut, de viaje de estudios sin salir de Ibiza / .

«Hemos hecho mil cosas, pero no recuerdo una actuación de este tipo». Son las palabras del fundador y cantante de Projecte Mut, David Serra, horas antes del concierto celebrado la tarde de este viernes en la carpa de Vara de Rey, en el marco del ‘Ibiza Jove Festival’, una cita dedicada a los jóvenes de la isla.

El concierto, que forma parte de la programación de ‘Ibiza, Ciutat del Nadal’, cuenta con la peculiaridad de que Serra y su compañero de grupo, Joan Barbé, guitarrista, actúan mientras, a su alrededor, se congrega un nutrido grupo de estudiantes de los seis institutos del municipio: Nuestra Señora de la Consolación, Sa Real, Isidor Macabich, Sa Blancadona, Sa Colomina y Santa Maria.

La presencia de los jóvenes alumnos de Secundaria en el concierto esconde una explicación: todos ellos aprovechan la fiesta para recaudar fondos para sus viajes de estudios, uno de los objetivos del festival, según anunció el Ayuntamiento de Ibiza. Por ello, mientras Projecte Mut anima la velada, los chavales venden hamburguesas y perritos calientes, con una previsión de mil unidades, además de bizcochos y chocolate elaborados con la colaboración del alumnado y el profesorado de Formación Profesional del Isidor Macabich.

Con esta actuación, Serra se quita, de alguna manera, una espina que tenía clavada: «No recuerdo haber ido al viaje de fin de curso. Seguro que me lo perdí, ya que me castigaron por portarme mal o algo así».

Parece que el comportamiento de su compañero de escenario en las aulas era mejor, ya que Barbé sí disfrutó del viaje de fin de curso. Aun así, reconoce que la forma de conseguir el dinero para visitar Binifaldó (Mallorca) no fue tan efectiva como la de los estudiantes que participan en esta iniciativa: «En mis tiempos, para reunir los fondos suficientes para irnos de viaje con los compañeros de clase, nos dedicábamos a pasear por la calle y a parar, con toda la educación posible, a la gente para tratar de venderles papeletas».

Projecte Mut es una de las bandas ibicencas más icónicas. El dúo, que emprendió este proyecto hace 21 años, está acostumbrado a tratar con público juvenil. De hecho, Serra explica: «Tocamos un par de temas durante cinco años en el Eivissàpiens». Por ello, el experimentado vocalista y fundador de la banda no se muestra intimidado ante el reto: «Va a ser un día frío, pero nosotros nos encargaremos de caldearlo».

Una de las principales características de Projecte Mut es la enorme interacción con el público durante sus actuaciones. Aunque llegan al escenario sin ningún tipo de comentario preparado para el concierto, son conscientes de que algo harán «para animar la tarde». «Ya les haré alguna pregunta de cultura general o algo a los estudiantes para comprobar si realmente se merecen el viaje», bromea Serra, sin poder ocultar una ligera risa.

Con todo ello, la música y el ambiente juvenil transforman el centro de Vila en un espacio festivo. Parte de ese mérito es de Projecte Mut, especialmente si se tiene en cuenta que Barbé acudió al concierto enfermo.