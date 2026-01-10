Este sábado
Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Cataluña mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto
Los Mossos preparan un dispositivo especial para impedir enfrentamientos entre ambas facciones
Germán González
"Hay un tercer camino que es el nuestro y hemos venido para vencer": el grupo neonazi Nucleo Nacional (NN) desembarca en Cataluña y con este mensaje advierte de sus intenciones. Este grupo ultra ha convocado a sus adeptos a las 18 horas, aunque no confirmarán la ubicación exacta hasta 24 horas de la cita, para presentar su nuevo local. "Llegamos a Barcelona para vencer. Le pese a quien le pese", insisten en la red social X, antes conocida como Twitter. El acto contará con la presencia de los principales dirigentes de la formación. En este mensaje publicado el viernes, daba la impresión de que el acto iba a ser en la capital catalana, pero este sábado han compartido otro en el que llaman a sus simpatizantes a acercarse "a la zona del Vallès Occidental".
Esta organización nació en las protestas contra el PSOE en su sede de la calle de Ferraz (Madrid) y se ha expandido por toda España. Ahora su intención es consolidarse en Cataluña, aunque el acto de inauguración de su sede va a contar con una fuerte oposición.
El acto de los neonazis de NN ya ha puesto en alerta a toda la escena antifascista, de extrema izquierda e independentista de la ciudad, que han convocado contraprotestas al acto de presentación de la delegación ultra.
En concreto, la Assemblea de Joves, Esquerra Unida de Catalunya, movimientos vinculados a la CUP (Endavant, Forja de Poble Lliure...), el sindicato COS, Nacionalistes, entre otros, han hecho una llamada a frenar a la ultraderecha este sábado..
Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los Mossos preparan un dispositivo especial para evitar choques entre ambas facciones, antipodianas en lo ideológico pero que coinciden en servirse de métodos violentos en las calles. Desde hace meses, los agentes del servicio de información monotorizan las redes de este grupo de extrema derecha ante la posibilidad de que convoquen actos en Cataluña. El de este sábado será el primero.
La policía también estará alerta por si se mencionan mensajes de incitación al odio y a la discriminación, para denunciar a las personas que intervengan, además de estar pendiente de cualquier incidente.
En el radar policial
Nucleo Nacional es un viejo conocido de la policía y las fuerzas del orden. Además de lanzar propaganda racista e instrumentalizar el drama migratorio desde hace meses, ha ido expandiendo su influencia en España desde hace meses, donde su presencia no deja de ser residual pese a ello.
Su sede en Madrid cuenta con gimnasio y exhibe retratos de Adolf Hitler, y se conoce como 'el Nido del Águila', el nombre de la casa de montaña que regaló el partido nazi a Hitler en los Alpes Bávaros. Además, ha ampliado sus tentáculos a áreas de Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Asturias, entre otras zonas.
El pasado mes de octubre, los representantes de IU en el Congreso, pertenecientes al grupo Sumar, solicitaron al Gobierno que inicie los procedimientos necesarios para solicitar a la Fiscalía la disolución de la agrupación neonazi, subrayando que el grupo ya fue fue objeto de investigación por la Guardia Civil en abril, tras difundir un vídeo que incitaba a una "defensa activa" de las calles y al combate contra lo que denominan una "invasión", con mensajes de odio dirigidos a marroquíes y judíos.
