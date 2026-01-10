Un deleite para quienes le escuchan, un sinvivir para los que ansían una entrada y un dolor de cabeza para los responsables de la venta de entradas. Son las tres emociones que despierta el violinista libanés Ara Malikian cada vez que actúa en la isla de Ibiza. Y son las tres emociones que se vivieron ayer, cuando el músico subió al escenario del Recinto Ferial para poner cuerpo y melodía a su último espectáculo, ‘Intruso’.

Ara Malikian, el ‘intruso’ más deseado

El drama había comenzado unos días antes, cuando las entradas para el concierto, organizado por el Consell de Ibiza, se agotaron en nada. Como ya pasó unos meses antes, cuando, además, hubo problemas con la plataforma de venta de entradas y, tras la elevadísima demanda, la institución prometió que volvería a traer a Malikian. Cumplió la promesa, pero la primera tanda de entradas para el recital de este viernes por la noche, las que estaban previstas para la venta online, se agotaron en nada.

El Consell anunció que una parte de las localidades se venderían el mismo día del concierto, en taquilla. Sin embargo, dada la expectación, optó finalmente por sacarlas también a la venta online para evitar aglomeraciones horas antes del concierto. Anunció que se ponían a la venta ayer a las nueve de la mañana. Centenares de personas antes de la hora estaban ya logueadas en la web y pendientes de que se activada el botón de «comprar». Sin embargo, la mayoría se quedaron sin poder conseguir las entradas. En menos de un minuto se habían vuelto a agotar. A las 9.01 no quedaba ni una. Esto despertó no pocas suspicacias entre quienes se quedaron sin poder conseguirlas. «Ha pasado algo extraño, tengo mis datos puestos en la plataforma, a las nueve en punto se activó el botón de compra, puse dos entradas, que es lo máximo que dejaba comprar, y cuando fui a pagar, que no habían pasado ni unos diez segundos, me sacó de la pasarela de pago, me llevó al principio y ya me decía que estaban agotadas», comenta una de las afectadas que llamó a este diario.

No fue la única que denunció que no veía del todo claro lo que había pasado con las entradas. «Eran las 9.01 y ya no había, no me dio tiempo ni a confirmar el pago. Algo raro hoy», protestaba otra. «¿Cómo puede ser que un minuto después de comenzar la venta la plataforma diera error?», señalaba otra de las muchas quejas. «Me parece fatal que pongan que hoy salen a la venta y que no hubiera ni una un minuto después. Estoy muy enfadada», apuntaba otra de las muchas quejas.

Desde el Consell de Ibiza defendían, horas después, la transparencia del proceso de venta de entradas y explicaban que, efectivamente, las localidades se habían agotado en nada. El aforo es limitado y se habían sacado a la venta 80 entradas, pocas para todas las personas que antes de las nueve de la mañana ya estaban a la espera de poder comprarlas. «Había muchas más personas que entradas a las 9», señalan desde el Consell.

Por suerte, otros muchos pudieron disfrutar ayer por la noche del espectáculo de Ara Malikian. Algunos de quienes sí habían conseguido entradas estaban en la puerta mucho antes de que comenzara el concierto, deseosos de conseguir los mejores asientos para disfrutar de ‘Intruso’, el espectáculo más deseado, visto lo visto, por los ibicencos.