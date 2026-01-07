Dos cabalgatas para despedir la Navidad en Sant Joan
La magia de la Navidad volvió a brillar en Sant Joan con la esperada llegada de los Reyes Magos de Oriente, que protagonizaron este martes dos cabalgatas muy especiales en los núcleos de Sant Joan y Sant Llorenç. La cita, organizada por el Ayuntamiento, reunió a numerosas familias y, sobre todo, a los más pequeños, que vivieron una tarde marcada por la ilusión. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron de forma simultánea a las 18 horas a ambas localidades, donde se prepararon actividades de bienvenida para recibirlos en un ambiente festivo y navideño. Tras el desfile por las calles, se celebró el tradicional reparto de obsequios. En Sant Joan, la cabalgata continuó su recorrido por el pueblo hasta la llegada de los Reyes a las 18.30 horas, momento en el que se dio paso al reparto de regalos en el escenario, uno de los instantes más esperados por los niños.
