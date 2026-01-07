La magia de la Navidad volvió a brillar en Sant Joan con la esperada llegada de los Reyes Magos de Oriente, que protagonizaron este martes dos cabalgatas muy especiales en los núcleos de Sant Joan y Sant Llorenç. La cita, organizada por el Ayuntamiento, reunió a numerosas familias y, sobre todo, a los más pequeños, que vivieron una tarde marcada por la ilusión. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron de forma simultánea a las 18 horas a ambas localidades, donde se prepararon actividades de bienvenida para recibirlos en un ambiente festivo y navideño. Tras el desfile por las calles, se celebró el tradicional reparto de obsequios. En Sant Joan, la cabalgata continuó su recorrido por el pueblo hasta la llegada de los Reyes a las 18.30 horas, momento en el que se dio paso al reparto de regalos en el escenario, uno de los instantes más esperados por los niños.

Dos cabalgatas para despedir la Navidad en Sant Joan / Toni Escobar

