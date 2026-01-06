Cada 5 de enero, las calles de Ibiza se llenan de ilusión y alegría desbordante. La esperada llegada de los Reyes Magos es motivo de celebración para los centenares de asistentes a la cabalgata, especialmente para los más pequeños. Santa Eulària no es una excepción. Este año, sin embargo, la previsión de unas condiciones meteorológicas adversas durante la Noche de Reyes ha obligado al Ayuntamiento a posponer el desfile al 6 de enero. Aun así, el cambio de fecha no frena la ilusión de los presentes, que acuden en masa al centro de la localidad.

Melchor saluda a los niños a su llegada. / Vicent Marí

El retraso de la celebración altera la rutina de Melchor, Gaspar y Baltasar, ya que entregaron en la noche del 5 de enero los regalos a todos aquellos que se han portado bien durante el año y, posteriormente, este martes 6 de enero, celebran la cabalgata real. Esta atípica circunstancia obliga a reorganizar la agenda navideña de muchas familias, como es el caso de la de Cati Ribas, madre de Eva Cardona Ribas, de nueve años. Ribas explica que «aunque ya dejaron unos detallitos debajo del árbol y mi hija está muy contenta con la recompensa, ha querido venir igualmente para verlos de cerca y saludarlos».

Ribas y Cardona residen en el pueblo. Sin embargo, es la primera vez que acuden a la cabalgata de Santa Eulària, según explica la madre: «Normalmente vamos a la de Vila por pura costumbre, pero como este año la adelantaron al pasado domingo 4 de enero, no fuimos y hemos decidido acudir a esta, ya que mi hija se quedó con las ganas de verlos».

Madre e hija están expectantes a la espera de que el barco de los Reyes Magos llegue, por fin, al puerto de Santa Eulària, algo que sucede escasos minutos después. Aunque van a disfrutar del recorrido completo de la cabalgata, no tienen previsto alargar mucho la fiesta: «Hace mucho frío y, además, en unas horas hay que volver al cole. Por ello, cuando acabe el desfile volveremos a casa y cenaremos tranquilamente».

Carroza de Gaspar. / Vicent Marí

Con la puntual llegada de Sus Majestades se desata el furor. Los más pequeños observan, estupefactos, el panorama mágico. Quienes todavía son niños, pero un poco mayores, se muestran más enérgicos y los aclaman, en muchos casos, a grito pelado. No obstante, la mezcla de palabras recitadas a viva voz imposibilita atinar qué están diciendo. Por su parte, muchos padres y madres aprovechan la ocasión para sacar de los bolsillos sus móviles de última generación y grabar la experiencia. Y es que alguien debe encargarse de inmortalizar el bonito momento.

Los caramelos son otros de los protagonistas de la jornada. Prueba de ello son las decididas palabras de Samuele Lottero, de nueve años, que acude acompañado de sus abuelos, Renato Lottero y Cinzia Morassi: «Me gusta mucho venir aquí y recoger caramelos. De hecho, estoy esperando a mi amigo. Cuando estemos juntos, haremos una especie de competición para ver quién recoge más caramelos».

«Melchor, quiero el anillo»

Han pasado pocas horas desde que Melchor, Gaspar y Baltasar repartieran los regalos. Aunque el trabajo de este año ya está finiquitado, hay quienes empiezan a lanzar sus atrevidas propuestas para el que viene: «Melchor, quiero el anillo», exclama una joven, que deja más que patente su deseo de contraer matrimonio. Otro pide un patinete eléctrico. Cada loco con su tema.

Melchor tira caramelos. / Vicent Marí

La magia de la Navidad hace acto de presencia, y por la puerta grande, en emotivas historias como la de Rocío Gil, madre de Dante Gil, de cuatro años. El pasado 18 de diciembre no pudo evitar romper a llorar cuando su pequeño, que estaba ingresado en la unidad de Pediatría de Can Misses, daba saltos de alegría coincidiendo con la visita al hospital de Viuda Negra, Capitán América, Batman y Spiderman, quienes le regalaron un muñeco de Spiderman, su superhéroe favorito.

Ha pasado menos de un mes y el pequeño amante del universo Marvel ya revolotea felizmente por la calle, una situación que celebra, y mucho, su madre: «Aún tiene pendientes revisiones médicas, pero se encuentra bastante mejor. Tiene mucha ilusión por tocar a los Reyes Magos».

Los Reyes de Oriente causan furor principalmente entre los niños y niñas. Sin embargo, también cuentan con seguidores que ya no son tan pequeños y que disfrutan igualmente de la jornada festiva, como es el caso de Susana y Enrique Maldonado, una joven pareja residente en Santa Eulària desde hace pocos meses: «Es la primera vez que venimos a la cabalgata aquí. Tengo las expectativas bastante altas, aunque no creo que vaya a estar tan bien como la de mi pueblo», reconoce Susana, de 25 años, con tono alegre, quien además lanza un deseo: «Quiero que tiren regalos, como peluches, en la cabalgata; si no, me llevaré una gran decepción». Y se la lleva, porno se lanzan regalos.

Susana tiene un gran espíritu navideño, casi comparable al del alcalde de Vigo. Por ello, lamenta profundamente el final de las fiestas: «Es una pena que ya terminen, ya que es mi época favorita del año». No obstante, su tristeza se esfuma de golpe al volver a hablar de los Sabios de Oriente y confiesa, sin perder la sonrisa en ningún momento, que tiene un claro favorito: «Yo quiero ver a Melchor, es mi preferido, ya que es el primer rey en llegar. Es el mejor». Para gustos, colores, aunque el debate está servido.

Menos entusiasmado con el panorama se muestra su novio, que acude al desfile con la intención de dar una vuelta cerca de casa, tomar el aire y despejarse en su día libre. Maldonado se define casi como un Grinch: «No es que no me guste la Navidad, pero cuando era pequeño me gustaba mucho más. Además, es una época del año en la que hay una alegría desmesurada. Eso me resulta un poco pesado. Si ahora todo es felicidad, ¿por qué no lo es también el resto del año?».

Maldonado, sin poder ocultar las ganas de reír, bromea sobre su principal preocupación durante la jornada: «Hay que tener mucho cuidado con los caramelos que lanzan desde la carroza. Muchas veces parece que los tiran a hacer daño. Si te da uno de pleno en la cabeza, te puede dejar tonto».

Las condiciones meteorológicas favorables a lo largo del 6 de enero, sumadas al intenso recorrido de los Reyes Magos por el centro del pueblo, hacen que ninguna familia tenga excusa para no disfrutar de uno de los días más especiales y mágicos del año, a pesar de celebrarse después de lo previsto.