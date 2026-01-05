Colaboración con las autoridades francesas
La Policía Nacional detiene en Barcelona a 15 conductores de autobús por facilitar el transporte irregular de extranjeros entre España y Francia
Los implicados aprovechaban la ruta de París a Barcelona para introducir a los migrantes, a los que cobraban entre 20 y 400 euros
Cae una banda que proporcionó 134 empadronamientos falsos en viviendas del Maresme
Usaban la ruta por carretera entre París y Barcelona para introducir ilegalmente a inmigrantes en España o para llevarlos a Francia. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Barcelona a 15 conductores de líneas internacionales de autobuses que presuntamente formaban una red destinada a facilitar el transporte irregular de ciudadanos extranjeros. A cambio, percibían una contraprestación económica que oscilaban entre los 20 y los 400 euros. En un único viaje se documentó el pago de 100 euros, por lo que se estima que el beneficio anual obtenido por esta actividad podría rondar los 50.000 euros. Los investigadores han podido acreditar una docena de episodios donde los migrantes viajaban sin billete ni documentación válida.
La investigación policial, iniciada en marzo de 2025, ha puesto al descubierto una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el ámbito del transporte terrestre. Esta operativa está protagonizada por conductores y personal auxiliar de algunas compañías privadas que, aprovechando su acceso a las rutas europeas, facilitaban el paso irregular de migrantes entre Francia y España, según la Policía Nacional. Los ciudadanos extranjeros viajaban sin la documentación necesaria o de visado.
En muchas ocasiones los pasajeros carecían de billete o se les daba uno a nombre de otra persona. Eran los propios conductores quienes permitían el acceso al vehículo y los que coordinaban la operación con intermediarios situados en las estaciones de autobuses. Estos captadores se aprovechaban de las especiales condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, personas extranjeras en situación irregular que no conocían la lengua del país, sin apoyo social o familiar y que no disponían de recursos económicos.
Importantes beneficios
En algunos casos los migrantes eran dirigidos por individuos ajenos a las empresas de transporte que era los encargados de negociar los pagos con los conductores y garantizar la subida de los migrantes a los autobuses sin documentación o con documentos falsos o manipulados. Durante la operación policial, desarrollada con la colaboración e intercambio de información con las autoridades francesas, se pudo determinar que la actividad delictiva era recurrente y generaba importantes beneficios económicos a los conductores implicados y que han sido detenidos.
En el marco de la investigación se realizaron controles policiales en diversos puntos estratégicos del territorio, concretamente en la Junquera, Irún, Madrid, Barcelona y Murcia. A los 15 detenidos en la provincia de Barcelona se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Lluvia, frío y posibilidad de nieve: el tiempo en Ibiza para el Día de Reyes
- La comunidad motera de Ibiza despide al joven Raúl Tribaldo, fallecido en un trágico accidente de tráfico
- Solo tres candidatos superan las pruebas para convertirse en inspector de Turismo en Formentera
- Pesca ilegal en Ibiza: denunciado un restaurante por servir pescado procedente de pesca furtiva
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional