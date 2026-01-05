La Aemet advierte de tiempo gélido: en las cabalgatas de Reyes ya se estará bajo cero en muchas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de tiempo gélido para este lunes, víspera de Reyes, que ha amanecido con nieve en el centro y el norte del país, hasta el punto de que en muchas zonas cuando se estén celebrando las cabalgatas a media tarde ya estarán a bajo cero.

"En el transcurso de las cabalgatas ya estaremos bajo cero en amplias zonas del norte, centro y este de la Península. En zonas del Cantábrico y sureste peninsular las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua (o nieve)", señala la Aemet en su cuenta de X.

Tal y como estaba previsto, la semana ha arrancado con un descenso térmico, acompañado de nevadas en cotas bajas de zonas del norte y del centro, además de precipitaciones en el cuadrante sureste peninsular.

Por primera vez en este invierno, la ciudad de Madrid ha amanecido con una leve nevada, que no ha causado ninguna afectación y para la que el dispositivo preventivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital ha estado trabajando durante toda la noche.

Según ha informado Emergencias Madrid, la nieve ha comenzado a caer en todos los distritos de la capital sobre las cuatro de la madrugada sin que se hayan producido incidencias en el tráfico.

Desde las 20.00 de ayer domingo ha estado trabajando un dispositivo preventivo del Ayuntamiento de Madrid formado por 154 máquinas esparciendo sal en las vías principales y en puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles.

En cambio, el temporal de nieve que afecta a Castilla-La Mancha ha causado 16 incidencias durante la noche de este domingo al lunes, sobre todo en Guadalajara.

Se han debido sobre todo a la presencia de nieve o hielo en carreteras, que ha impedido que algunos camiones pudieran continuar la marcha.

Cielos cubiertos

La borrasca Francis deja para este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, y es probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia.

Una masa de aire ártico afecta además a la mitad norte peninsular, con un frente que dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas.

Imagen de una carretera entre las localidades asturiana de Sotres y la Tresviso, Cantabria. / EVA GARCÍA / EFE

Alerta por nevadas

Cantabria está este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por nevadas que acumularán en torno a 5 centímetros en 24 horas desde cotas de 700-800 metros, a la que se suman otras diez comunidades también bajo aviso por nieve, aunque en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades).

Las nevadas mantienen en alerta amarilla a diez comunidades. Se trata de las siguientes: Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, ambas Castillas, Galicia, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se acumularán niveles de entre 2 y más de 5 centímetros de nieve en 24 horas desde cotas bajas en amplias zonas del país especialmente en la mitad norte y centro así como en el interior oriental peninsular.