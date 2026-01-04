Decenas de niños pudieron entregar este sábado su carta para los Reyes Magos al cartero real de Oriente, que visitó la capital de Ibiza para escuchar de primera mano los deseos de los pequeños. Y es que ya se había anunciado con anterioridad su llegada, prevista sobre las seis de la tarde, a la carpa instalada en el paseo de Vara de Rey, donde decenas de personas (los niños con sus familiares) hacían cola desde antes para poder entregarlas.

Un cartero real de Oriente visita de nuevo la ciudad de Ibiza | FOTOS: J.A.RIERA

No es la primera visita del cartero real durante estas navidades. Ya visitó este emblemático paseo el viernes, también en la carpa navideña. Por otro lado, este sábado, una hora antes de la visita del ayudante de Melchor, Gaspar y Baltasar, en este mismo punto de la ciudad se celebró un espectáculo familiar. La tarde de ayer en Vara de Rey desbordó ilusión en la recta final de esta época tan especial del año.