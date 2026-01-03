Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Sant Antoni entregado a la pasión por la danza

El polideportivo acoge una nueva edición de New Moves durante el fin de semana

Todas las imágenes del taller de danza moderna a beneficio de Ibiza IN

Todas las imágenes del taller de danza moderna a beneficio de Ibiza IN / J.A Riera

Redacción Digital

El polideportivo de ses Païsses volvió a ser, este sábado, epicentro de la danza en el municipio de Sant Antoni durante la segunda jornada consecutiva en la que el recinto acoge una nueva edición de New Moves.

Se trata de un evento de danza urbana impulsado por los bailarines ibicencos Carlos Hortensius y Ana García que reúne a bailarines de todo el país. Consiste en un programa de workshops de baile que imparten, desde este viernes hasta este domingo, profesores de fuera de la isla y de reconocido prestigio.

Esta iniciativa, enmarcada en el programa de fiestas navideñas del municipio, siempre tiene un carácter solidario: todo lo que se recaude con las inscripciones y la recogida de alimentos irá destinado a tres entidades: Cáritas, Ibiza IN y la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.

La programación incluye una ‘Open Class’ abierta, inclusiva y gratuita, a cargo de García y Hortensius.

