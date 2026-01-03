Cabalgata de Reyes Magos de Ibiza: trabajo contrarreloj por si la lluvia obliga a adelantarla

Mirando la cielo. Y no precisamente para seguir la estrella de Belén. Así están en estos momentos los Reyes Magos y todos sus pajes, además de los alcaldes y concejales de todos los municipios de Ibiza y Formentera.

Y es que las previsiones de lluvia parecen complicar que los sabios de Oriente, los auténticos protagonistas de este último fin de semana de las fiestas navideñas, puedan salir a la calle y desfilar para que los pequeños de las Pitiusas comprueben en primera persona toda su magia. Parece que lloverá. Y mucho. Así que todo el mundo anda pendiente de la meteorología. Eso sí, que los niños y niñas no sufran, que aunque no haya cabalgatas o se haga una versión indoor de ellas, los Reyes llegan igual a las casas.

Ayer por la mañana, el Ayuntamiento de Ibiza tenía previsto presentar los detalles de las carrozas y el desfile que debería llenar las calles de la ciudad de luz e ilusión. Sin embargo, apenas unas horas antes de la cita, desde el Consistorio enviaban un mensaje para anular la convocatoria: «Os informamos que debido a la mala previsión meteorológica para el día 5 de enero, anulamos la rueda de prensa sobre la cabalgata de Reyes de la ciudad de Ibiza prevista para hoy a las 11 horas. En los próximos días os informaremos de la nueva programación y alternativas planteadas en base a la evolución de las previsiones meteorológicas».

Eso sí, a pesar de la anulación, en la nave de Vila en la que se decoran cada año las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar ayer por la mañana había una alta actividad.

Pese a la previsión de mal tiempo para el día de la cabalgata, los preparativos de esta siguen en marcha por si al final los Reyes Magos pueden desfilar por las calles de la ciudad de Ibiza. En el depósito de vehículos de Vila, técnicos y operarios ultimaban las carrozas ambientados con música navideña que a mediodía de ayer se escuchaba desde fuera de la nave . Los técnicos de sonido trabajaban y hacían pruebas para asegurar que la música que se escuchará el día de la cabalgata suena perfectamente a través de los sistemas de megafonía. Las toneladas de caramelos que repartirán los Reyes Magos a puñados entre los miles de niños que les mirarán extasiados también se almacenan ya allí. En algunos rincones se pueden ver varios sacos repletos de dulces apilados.

En total serán siete las carrozas que desfilarán: las tres de los Reyes Magos (una para cada uno y cada una de un color) y una del cartero real, decorada con cartas, regalos, un trono y una pequeña construcción, similar a la catedral de Dalt Vila, una carroza que ha podido verse en los desfiles de Papá Noel. A ellas se suma otra que simula un tren y que a muchos recordará al ‘Polar Express’, de la película navideña homónima estrenada en 2004 y una que es un barco, capitaneado por una especie de elfo o gnomo, que porta escudos que reflejan caras sonrientes en sus costados. El desfile lo cerrará una última carroza que tiene la forma de una colorida ave, según se puede ver en la nave, donde ayer trabajaban cruzando los dedos para que la lluvia no agüe la cabalgata.