Decenas de usuarios de Cruz Roja en Ibiza dieron la bienvenida al 2026 en la noche de este 1 de enero en el bulevar Abel Matutes. La entidad había preparado una cena especial para personas sin hogar, con previsión de atender a alrededor de 35 que se encuentran en esta situación. Se habilitaron dos carpas y food trucks con perritos calientes y hamburguesas y un furgón de Cruz Roja con sopa. De postre, las orelletes aportaron el toque local. «Los invitados son personas sin hogar, usuarias habituales del servicio de la Unidad de Emergencia Social. Se trata de dar la bienvenida al año y, sobre todo, ofrecer un espacio de acompañamiento y convivencia», explican desde la organización humanitaria, que para esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y el Consell. Como responsables de Cruz Roja estuvieron presentes Mary Castaño, coordinadora insular, y Silvina Carrillo, referente de personas sin hogar.

Cena especial de Año Nuevo para usuarios de Cruz Roja