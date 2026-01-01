Usuarios y voluntarios de Cáritas Sant Antoni despiden juntos el 2025

Alrededor de 20 usuarios de Cáritas Sant Antoni despidieron el año en el comedor social de esta entidad, que también atiende a personas del municipio de Sant Josep. Del mismo modo que en Nochebuena, este miércoles ofrecieron un menú especial elaborado en la Residencia Reina Sofía, que también es el proveedor el resto de días, aunque en este caso se trata de una cena con toque navideño, acorde a la noche del 31 de diciembre.

«Vienen los habituales del comedor más algunas otras personas que sabemos que están solas o que hacen uso de otros servicios de Cáritas y a las que invitamos también a pasar la noche con nosotros», explica Silvia, la trabajadora social de Cáritas Sant Antoni. La mayoría son hombres. El menú de Nochevieja preparado por la Residencia consistió en ensalada aliñada con miel y mostaza, crema de brócoli y queso gorgonzola y lubina gratinada con patata asada y pimientos. A esto Cáritas le añadió otros «entrantes, queso, boquerones, aceitunas, patatas...». Y también postre.

Noche especial entre usuarios y voluntarios

Se trata, en palabras de Silvia, de «hacer algo más especial»: «Que sientan que pensamos en ellos y que queremos que pasen una buena noche». En este sentido, tanto en Nochebuena como en Nochevieja Cáritas Sant Antoni entrega algunos regalos a los asistentes.

La cena comenzó hacia las 19.30 horas y estaba prevista la implicación de «unos cinco voluntarios, que es más de lo habitual» en un único servicio, avanzaba la trabajadora social este martes en conversación con este diario. En total, entre todos los servicios, en Cáritas Sant Antoni hay cerca de 40 voluntarios en activo y el objetivo es ampliar el equipo.