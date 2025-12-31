Exposición
La Fira d’Art de Ibiza y Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario
Los 17 artistas muestran sus creaciones en forma de despedida del 2025
La sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza acogió este martes por la tarde una jornada muy especial. Y es que los artistas que participan en la Fira d’Art de Ibiza y Formentera, una iniciativa para acercar el arte a todo el mundo, coincidiendo con la Navidad, celebraron una especie de Nochevieja artística anticipada.
El espacio, en el que hasta el próximo 5 de enero, víspera del Día de Reyes, un total de 17 artistas muestran sus creaciones, acogió una despedida de 2025 y una bienvenida a 2026. La muestra, comisariada por Diana Bustamante, acoge obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Julio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones.
