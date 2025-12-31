Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NocheviejaFallecido 22 añosCalendario supermercadosCompras Nochevieja
instagramlinkedin

Exposición

La Fira d’Art de Ibiza y Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario

Los 17 artistas muestran sus creaciones en forma de despedida del 2025

Todas las imágenes de la Fira d'Art en el Club Diario de Ibiza

Todas las imágenes de la Fira d'Art en el Club Diario de Ibiza

Ver galería

Todas las imágenes de la Fira d'Art en el Club Diario de Ibiza / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Ibiza

La sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza acogió este martes por la tarde una jornada muy especial. Y es que los artistas que participan en la Fira d’Art de Ibiza y Formentera, una iniciativa para acercar el arte a todo el mundo, coincidiendo con la Navidad, celebraron una especie de Nochevieja artística anticipada.

La Fira d’Art d’Ibiza i Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario | FOTOS: TONI ESCOBAR

La Fira d’Art d’Ibiza i Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario | FOTOS: TONI ESCOBAR

El espacio, en el que hasta el próximo 5 de enero, víspera del Día de Reyes, un total de 17 artistas muestran sus creaciones, acogió una despedida de 2025 y una bienvenida a 2026. La muestra, comisariada por Diana Bustamante, acoge obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Julio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones.

La Fira d’Art d’Ibiza i Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario |

La Fira d’Art d’Ibiza i Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario |

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents