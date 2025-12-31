La Fira d’Art de Ibiza y Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario

La sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza acogió este martes por la tarde una jornada muy especial. Y es que los artistas que participan en la Fira d’Art de Ibiza y Formentera, una iniciativa para acercar el arte a todo el mundo, coincidiendo con la Navidad, celebraron una especie de Nochevieja artística anticipada.

La Fira d’Art d’Ibiza i Fomentera celebra el Fin de Año en el Club Diario | FOTOS: TONI ESCOBAR

El espacio, en el que hasta el próximo 5 de enero, víspera del Día de Reyes, un total de 17 artistas muestran sus creaciones, acogió una despedida de 2025 y una bienvenida a 2026. La muestra, comisariada por Diana Bustamante, acoge obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Julio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones.